الأرشيف والمكتبة الوطنية يشارك في «الدولي للدراسات اللغوية»

أبوظبي (الاتحاد)

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في المؤتمر الدولي العاشر في الدراسات اللغوية، الذي نظمته جامعة ماساريك التشيكية، في الفترة من 4-5 سبتمبر الجاري، بورقة بحثية في: «المعضلات اللغوية والترجمية التي تواجه طلبة الجامعات الإماراتية في استيعاب النصوص الأدبية المعاصرة: دراسة تطبيقية». وتأتي هذه المشاركة في إطار اهتمام الأرشيف والمكتبة الوطنية بشؤون الترجمة، واهتمامه بها بوصفها جسوراً تمتد بين الحضارات.

جيل من المترجمين

وفي الورقة البحثية التي قدمها البروفيسور صديق جوهر، خبير الترجمة في الأرشيف والمكتبة الوطنية، يبدي الأرشيف والمكتبة الوطنية اهتمامه بتسليط الضوء على المعضلات اللغوية التي تواجه طلبة الجامعات الإماراتية، وذلك بهدف التغلب عليها، وتنشئة جيل من المترجمين، يلم بالجوانب المختلفة لعمليات الترجمة، ويستطيع بمهاراته اللغوية اجتياز الحدود الثقافية بين اللغات، والإسهام في صناعة المستقبل الذي تتطلع فيه دولة الإمارات العربية المتحدة إلى الصدارة عالمياً.

كذلك فإن الورقة العلمية التي قدمها الأرشيف والمكتبة الوطنية في جامعة ماساريك بمدينة برونو في جمهورية التشيك تناقش ترجمة النصوص المعاصرة وتعلم اللغات الأجنبية، وتهدف الدراسة إلى إيجاد حلول لمعوقات التعلم ذات الصلة من أجل رفع الكفاءة اللغوية والتحليلية وتعزيز مهارات التفكير الناقد لدى الطلبة.