«لنمرح معاً».. معرض للثقافة الكورية

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

افتتح يوجيه سونج، سفير فوق العادة ومفوض جمهورية كوريا لدى الإمارات، معرض «لنمرح معاً» الذي نظمه المركز الثقافي الكوري في أبوظبي والنادي الثقافي الكوري «نادي هانغوك» بجامعة أبوظبي بفندق الشيراتون بأبوظبي، وذلك في إطار تعزيز التبادل الثقافي، والتعريف بالثقافة الكورية وتقديمها محلياً من خلال برنامج دعم مجتمع الهاليو في الخارج من قبل المؤسسة الكورية للتبادل الثقافي الدولي.

وقد اشتمل برنامج المعرض على ثلاثة جوانب، هي ركن الفنون الذي تضمن استعراضاً لفن الخط الكوري، والموسيقى التقليدية الكورية، والمطبخ والترفيه الكوري.



اكتب اسمك بالكورية

كان الخط الكوري من أبرز الفعاليات في برنامج المعرض، حيث استكشف الحاضرون تقاليده المتميزة، وفي الوقت نفسه تعلموا أيضاً كيف يكتبون أسماءهم به، من خلال فنانين كوريين ماهرين في هذا الفن الرفيع الذي يطلق عليه اسم «الهان غول»، وقد اخترعه الملك «سي جونغ» عام 1944، ومن سماته الخاصة أن الأشكال كانت على غرار الأجهزة النطقية للإنسان كاللسان والحلق وثلاثة عناصر أساسية هي: السماء، الأرض، والجنس البشري.

وتتكون الحروف الأبجدية الكورية من وحدات لفظية مستقلة، يمكن أن تشكل كل وحدتين منها كلمة لها دلالة، ولفن الخط الكوري تاريخ عريق، ومن الخطاطين المشهورين فيه: كيم ساينغ، وتان يون، وهان هو، وكيم جونغ.



الموسيقى التقليدية

واستمتع الجمهور بعرض موسيقي بآلة القيقيوم، وهي آلة موسيقية تقليدية كورية تستخدم كوسيلة للتعبير عن الثقافة والتراث الكوري، حيث تصدر أصواتاً ناعمة ومؤثرة وتتميز بوجود العديد من الأوتار فيها، وقد شارك في العرض الموسيقي التقليدي عدد من الفنانين الكوريين.



ثقافة الطهي

كما تضمن برنامج المعرض أيضاً ركناً للطهي الحي للفائف «الكيمباب»، حيث تعرف الجمهور على ثقافة الطهي الكورية من خلال عملية إعداد هذا الطبق الكوري الشهير، بأيادي طاهيات كوريات ماهرات، عرّفن الحضور بأسرار إعداد «الكيمباب»، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الأطباق التقليدية الأخرى التي تبرز ثقافة المطبخ الكوري وقد تضمن المعرض كذلك ركناً لبيع السلع الكورية.



ثقافة «الهانبوك»

كما قدم المعرض للزوار كذلك تجربة ارتداء زي الهانبوك الكوري التقليدي، من خلال مجموعة متنوعة من تصاميم وألوان الهانبوك للاختيار من بينها.



تجربة صناعة أم اللؤلؤ

تضمّن المعرض كذلك ورشة لصناعة حُليّ أم اللؤلؤ، وهي تقنية كورية تقليدية معقدة، تبدأ بتصميم القلادة بعد اختيار شكلها وحجمها وزخارفها، حيث يقوم الحرفي بإدراج قطع أم اللؤلؤ بعناية على سطح القطعة المطلوب زخرفتها. وهذا يتطلب دقة ومهارة لإنشاء التصميم المطلوب، وفن صناعة أم اللؤلؤ يتضمن مزيجاً من الحرفية التقليدية والتصميم الفني والاهتمام بالتفاصيل، لإنتاج قطعة جواهر فريدة وجميلة تبرز جماليات تراث كوريا الثقافي.