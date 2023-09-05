فعاليات مميزة بمكتبة محمد بن راشد في سبتمبر

دبي (الاتحاد)

انطلاقاً من رؤيتها لتقديم تجربة ثقافية غنية تتناسب مع مختلف الأعمار والاهتمامات، تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر سبتمبر، سلسلة مميزة من الفعاليات الثقافية والترفيهية المجانية، والتي تجمع بين العلوم، الأدب، والفنون والثقافة القانونية.

وبدأت أولى الفعاليات، في الأول من سبتمبر، بحفل أوبرا استثنائي احتفاءً بالمرأة الإماراتية، أحيته الفنانة الإماراتية فاطمة الهاشمي، ورافقتها أوركسترا شبابية رائعة، وشهد الحفل مشاركة واسعة وكبيرة من الجمهور من مختلف الأعمار والجنسيات.

وانطلاقاً من الاهتمام الدائم لمكتبة محمد بن راشد بتنمية الإبداع لدى الأجيال الناشئة، تنظم ورشة عمل «ورقة ومقص.. فن الاستدامة»، التي تركز على تطوير الذكاء الفني لدى الأطفال، وتوعيتهم بأهمية الاستدامة والتوازن البيئي.

وعلى الصعيد الأدبي، تحتفي مكتبة محمد بن راشد بالكاتبة البريطانية الشهيرة أجاثا كريستي، ضمن سلسلة فعاليات «أيام المكتبة» الشهرية، من خلال ورش عمل الكتابة التشويقية مع المدرب وليد علاء الدين، إلى جانب مناقشة مذكراتها بالتعاون مع نوادي القراءة، وذلك في إطار التزام المكتبة بتعزيز الثقافة الأدبية في المجتمع.

ويشمل برنامج فعاليات شهر سبتمبر فعالية «المونولوج»، بالتعاون مع المخرج المسرحي ياسر القرقاوي، لتعزيز فهم فن المسرح ودوره في إيصال الرسائل الثقافية، حيث يركز على مبادئ وأساسيات إعداد الممثل المسرحي.

وعلى الجانب القانوني، تنظم المكتبة جلسة تثقيفية حول قانون العمل الإماراتي، بمشاركة خبراء قانونيين، وبالتعاون مع أكاديمية حبيب الملا، حيث تُسلط الضوء على أبرز المفاهيم والحقوق والواجبات المتعلقة بقانون العمل.

كما تُنظم ورشة متخصصة في فن صناعة المحتوى الرقمي لمنصات التواصل الاجتماعي، لمواكبة اتجاهات العصر وتقديم أساليب جديدة في إنتاج المحتوى الرقمي، بالتعاون مع صانع المحتوى كاظم فياض.

وبمناسبة المولد النبوي الشريف، تنظم مكتبة محمد بن راشد فعالية مميزة لفن «المالد»، بالتعاون مع فرقة فنون شعبية إماراتية، بالإضافة إلى عقد محاضرات وقراءات تسلط الضوء على «فن المالد» وتاريخه في دولة الإمارات.

يذكر أن فعاليات مكتبة محمد بن راشد خلال شهر سبتمبر تأتي استمراراً لمسيرة الريادة الثقافية، التي تسعى من خلالها لنشر الوعي والثقافة والمعرفة في المجتمع، بما يعكس التزامها الراسخ بتشكيل مستقبل فكري مشرق يُبنى على أساس المعرفة والابتكار، ويسهم في مد جسر ثقافي ومعرفي متجدد بين الأجيال.