«دبي للثقافة» تكرم «أبطال الصيف»

دبي (الاتحاد)

كرمت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» ضمن مبادرتها الإنسانية «أبطال الصيف» مجموعة من موظفي الخدمات الأساسية العامة والأمن العاملين في مواقعها وأصولها الخارجية بحي الفهيدي التاريخي وقرية حتا التراثية ومنطقة الراس بدبي، وذلك تقديراً لجهودهم في خدمة المجتمع، ويندرج التكريم ضمن جهود الهيئة الهادفة إلى تحقيق التنمية المجتمعية المستدامة، وتعزيز قيم التواصل، وترسيخ ثقافة التطوع بين موظفيها.

ووصلت المبادرة إلى حوالي 60 عاملاً استفادوا من حزمة الخدمات الطبية المتنوعة التي تضمنت فحوصات مؤشر كتلة الجسم والجلوكوز العشوائي، وضغط الدم وقياس العلامات الحيوية

ولفتت ليلى عبدالله بالهوش، مدير المبادرة إلى أهمية تعزيز قيم التواصل الإنساني بين أفراد المجتمع وحثهم على زيادة العطاء، مؤكدة أن المبادرة تعزز قيم التضامن بين الموظفين عبر تبني أنشطة وفعاليات متنوعة تعزز تفاعلهم مع موظفي الخدمات الأساسية والأمن.