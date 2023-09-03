«ساير الجنة» في نادي العويس السينمائي الأربعاء

دبي (الاتحاد)

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، في تمام الساعة الثامنة من مساء يوم الأربعاء 6 سبتمبر 2023 المقبل، عرضاً لفيلم (ساير الجنة) ضمن فعاليات نادي العويس السينمائي، وذلك بحضور مخرج الفيلم سعيد سالمين المري والمنتج عامر سالمين المري.

يروي الفيلم قصة سلطان، وهو صبي يبلغ من العمر 11 عاماً، يبحث عن حنان مفتقد بعد رحيل أمه وهو صغير، وبعد المعاملة الباردة والقاسية في معظم الأوقات من قبل زوجة أبيه، يكتشف الصبي صندوقاً قديماً يحتوي على صورة لجدته التي لم يرها مطلقاً، ويجد خلف الصورة ما يشير إلى عنوانها في الفجيرة، فيقرر الصبي، وبمشاركة أحد أصدقائه المقربين، الذهاب إلى الفجيرة للعثور على الجدّة، على الرغم من العوائق والحواجز والمصادفات الغريبة التي تصادفهما خلال الرحلة المنهكة.

الفيلم من إنتاج شركة الرؤية السينمائية، وسيناريو وإخراج سعيد سالمين، وللمنتج عامر سالمين المري. وشارك في بطولته كل من: جمعة الزعابي، أحمد الزعابي، فاطمة الطائي، مريم سلطان، عبد الله مسعود، هند الزرودي.

حصل الفيلم على العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية، منها جائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل فيلم في مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر الأبيض المتوسط في دورته الـ 32، وجائزة لجنة التحكيم لأفضل فيلم من مهرجان سينما لوس أنجلوس في الولايات المتحدة، عام 2016، كما فاز المخرج سعيد سالمين المري بجائزة «وزارة الداخلية» لأفضل سيناريو مجتمعي، عن فيلم «ساير الجنة»، خلال مهرجان دبي السينمائي الدولي.

عُرض الفيلم لأول مرة عالمياً في مهرجان دبي السينمائي 2015، وحاز على جائزة أفضل فيلم روائي طويل في مسابقة «المهر الإماراتي». يذكر أن نادي العويس السينمائي قدم عروضاً لعدد من الأفلام الإماراتية والعربية، ضمن رؤية ثقافية شكلت إضافة إلى اهتمامات المؤسسة بالشأن الثقافي والارتقاء بالذائقة البصرية لدى الجمهور، عبر عرض الأفلام ومناقشتها، بحضور صناعها من مخرجين، أو مؤلفين، أو ممثلين، خاصة الأفلام التي تنال الجوائز والتكريمات الدولية، غير أنها، في كثير من الأحيان، لا تعرض جماهيرياً.