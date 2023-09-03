الكاتب العالمي روبن شارما يخاطب جمهور "الدولي للاتصال الحكومي 2023"

يشارك القيادي والكاتب العالمي روبن شارما تجربته الحياتية في خطاب ملهم بعنوان "القيادة بدون لقب" يطرح فيه رؤيته المميزة عن الشخصية القيادية أمام جمهور المنتدى الدولي للاتصال الحكومي في دورته الـ 12 التي تعقد يومي 13-14 سبتمبر الجاري بمركز إكسبو الشارقة تحت شعار "موارد اليوم.. ثروات الغد".

ويعد شارما الكاتب الكندي هندي الأصل والرئيس التنفيذي لشركة "شارما ليدر شيب إنترناشيونال" من أشهر المتخصصين في مجال القيادة والتحفيز ووصلت مبيعات كتبه إلى أكثر من 20 مليون نسخة في أكثر من 96 دولة ومن أشهر كتاباته "الراهب الذي باع سيارته الفيراري" و"نادي الخامسة صباحاً" كما يعمل مستشاراً لعدد من الشخصيات الهامة في قطاعات الأعمال ويركِّز جهوده على دعم الأطفال المحتاجين من خلال مؤسسة روبن شارما للأطفال.

ويطرح شارما في خطابه على منصة المنتدى في يومه الثاني والذي ينظمه المكتب الإعلامي لحكومة الشارقة رؤيته الخاصة للشخصية القيادية وسماتها وتفاعلاتها مع محيطها بوصفها شخصية صاحبة مهمة تعمل على إحداث تغييرات إيجابية في حياة الآخرين وتحفزهم على الإبداع والابتكار والتفكير غير التقليدي.

ويستعرض شارما الذي يعد من كبار الخبراء في مجال القيادة المفاهيم المغلوطة التي تحيط بثقافة القيادة مثل المنصب الوظيفي والمكانة الاجتماعية حيث يعتبر أن القيادة منهج تفكير وخلق اجتماعي ورؤية واضحة للمستقبل وليست مجرد مكانة متميزة.

ويهدف شارما من خلال خطاباته واستشاراته وحواراته مع مختلف الفئات إلى تبسيط مفهوم القيادة الذي يعتبره حالة ممكنة وأن بإمكان أي شخص أن يكون قائداً ومؤثراً إلى جانب سعيه إلى ترسيخ مفهومي الابتكار والإبداع اللذين يعتبرهما من أهم المناهج التي تقدم إضافات نوعية إلى حياة الشعوب كونهما أهم سمات الثروة البشرية القادرة على صنع الثروات بما تملك من مواهب وأفكار ومهارات.