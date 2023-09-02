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ثقافة

انطلاق «الشارقة الدولي للراوي» 18 سبتمبر

جانب من المؤتمر الصحفي (من المصدر)
3 سبتمبر 2023 01:51

الشارقة  (وام)

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كشف معهد الشارقة للتراث عن فعاليات النسخة الـ 23 من ملتقى الشارقة الدولي للراوي الذي يقام خلال الفترة من 18 حتى 20 سبتمبر الحالي تحت شعار «حكايات النباتات» في مركز إكسبو الشارقة، حيث يأتي الشعار متناغماً مع إعلان 2023 عاماً للاستدامة تحت شعار «اليوم للغد»، وذلك بمشاركة أكثر من 47 دولة من دول قارات العالم كافة.
وقال الدكتور عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة للتراث، رئيس اللجنة العليا لملتقى الشارقة الدولي للراوي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم في قاعة مشروع الجادة: «في كل عام يتجدد اللقاءُ بالرواة ومعارفِهم الشعبية القيّمة في ملتقى الشارقة الدولي للراوي، حيث نجتمع هنا في الشارقة التي عودتنا بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على الاحتفاء بالكنوز البشرية الحية من مختلف بلدان العالم لنقل تجاربهم وتفاعلها مع تجارب الآخرين، بما يؤكد على مكانة الراوي وأهميته وقيمته وجهوده في منح الحياة موسيقى عذبة وقصصاً وحكايات تطرب لها ونعشقها».
وأضاف: «هذا العام تحل قطر الشقيقة ضيف شرف، ممثلة في علي شبيب آل سالم المناعي والشخصيتينِ الفخريتين محمد سعيد البلوشي وخولة محمد عبد العزيز المناعي، كما سيتم الاحتفاء بالتراث القطري والجهود المبذولة على المستويين الفردي والمؤسسي لحفظه».
تراث عريق
من جانبها، أكدت عائشة الحصان الشامسي، مديرة مركز التراث العربي التابع للمعهد، المنسق العام للملتقى، أن الملتقى يستقطب هذا العام أكثر من 120 خبيراً وباحثاً وحكواتياً وإعلامياً من أكثر من 47 دولةً، وسيحتفي البرنامج الفكري بالمعارف الشعبية وحملة الموروثِ الثقافي وحكاياتِ النباتات من خلال مقاربات جادة، تسعى إلى استكشاف كنوز التراث ومكنوناتهِ الزاخرة

ملتقى الشارقة الدولي للراوي
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