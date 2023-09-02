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المجمع الثقافي ينظم ورش لتعزيز حضور الخط العربي

المجمع الثقافي ينظم ورش لتعزيز حضور الخط العربي
3 سبتمبر 2023 01:51

أبوظبي (الاتحاد)

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بهدف تعزيز وجوده في المشهد الفني والثقافي، ينظم المجمَّع الثقافي، التابع لدائرة الثقافة والسياحة- أبوظبي، 8 ورش فنية حول الخط العربي وأساليبه وجمالياته، منها ورشتان صباحية ومسائية يوم 5 سبتمبر الحالي بعنوان «زخرفة نباتية وتذهيب»، ومثلهما يوم 11 سبتمبر الحالي بعنوان «أسرار الخط»، وتحمل ورشتا يوم 17 سبتمبر عنوان «حروفيات بتقنيات الذهب»، فيما ينظم المجمع ورشتين يوم 27 سبتمبر حول «تداخلات الحروف». وتسعى الورش، المخصصة لعشاق الخط العربي بداية من عمر 14 عاماً، إلى تعزيز الاهتمام بالخط العربي باعتباره مكوناً أساسياً من مكونات الهوية، وأحد أهم الملامح الحضارية والتراثية.

المجمع الثقافي
الخط العربي
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