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كريم العراقي.. مسيرة أدبية وفنية حافلة

كريم العراقي.. مسيرة أدبية وفنية حافلة
2 سبتمبر 2023 01:22

أبوظبي (الاتحاد)

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وفاة الفنان العراقي ياس خضر

توفي الشاعر الكبير كريم العراقي، أمس الجمعة، عن 68 عاماً في مستشفى بأبوظبي، إثر معاناة مع المرض. 
وقد عُرف العراقي، المولود في بغداد عام 1955 لعائلة تنحدر من جنوب البلاد، بتنوع اهتماماته الأدبية والفنية والصحافية. وكان من أهم كتّاب الأوبريت الغنائي والقصيدة الوطنية والعاطفية.
لكنّ اسمه ارتبط خصوصاً لدى الجمهور العربي بتعاونه الطويل مع المغني العراقي كاظم الساهر الذي وضع صوته على عشرات الأعمال الغنائية التي ألّف كلماتها كريم العراقي. وارتبط اسم الشاعر الراحل أيضاً بأشهر المطربين العراقيين، عبر قصائد غنائية حققت شهرة بأصواتهم، من بينهم كاظم الساهر وسعدون جابر وياس خضر ورضا الخياط. وكتب العراقي قصائد وطنية مغناة في تسعينيات القرن الماضي، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية.
كما يُعد العراقي الذي بدأ مسيرته الفنية بكتابة أغاني الأطفال مطلع السبعينيات، واحداً من أهم كتّاب أدب الأطفال في العراق في مجال السيناريو والقصص والمسرحيات المخصصة للأطفال. وفي رصيده أيضاً عدد من الدواوين والألبومات الصوتية.

كريم العراقي
أبوظبي
العراق
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