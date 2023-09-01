وفد جمعية المسرحيين إلى «القاهرة التجريبي»

محمد عبدالسميع (الشارقة)

وصل أمس الأول إلى القاهرة، الوفد المبتعث من جمعية المسرحيين في الإمارات، لحضور فعاليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين، والذي يقام خلال الفترة من (1-8) سبتمبر 2023. جاء ذلك تنفيذاً للمبادرة التي أطلقتها جمعية المسرحيين، بإيفاد الفنانين الفائزين بالجوائز في المهرجانات المسرحية المحلية، إلى المهرجانات المسرحية العربية والدولية المهمة، من أجل توسيع مداركهم، وفتح آفاق جديدة أمامهم، عبر مشاهدة العروض والاطلاع على التجارب المسرحية العربية والدولية، وحضور الندوات والمؤتمرات التي تقام على هامش المهرجان.

8 فنانين

وقد تكفلت جمعية المسرحيين بكل التزامات سفرهم ومشاركتهم، وقد بلغ عددهم (8) فنانين، وهم الفائزون في أيام الشارقة المسرحية، الدورة الفائتة، كل من الفنانين: محمد العامري، سعيد سالم، عبدالله مسعود، عبدالرحمن الملا، إبراهيم الأميري، ماجد المعيني، خديجة بكوش، وعبير الجسمي.

وحول هذه المبادرة المعززة لدور وحضور الفنانين الإماراتيين وإثراء تجاربهم من خلال المشاركة في المهرجانات العربية والدولية، صرّح رئيس مجلس إدارة جمعية المسرحيين، إسماعيل عبدالله قائلاً: «هذه المبادرة تأتي ضمن عدة مبادرات وعد بها مجلس إدارة الجمعية، ومنها هذه المبادرة، وعقب الإيفاد إلى مهرجان القاهرة التجريبي، سنرسل الفائزين بمهرجان دبي لمسرح الشباب إلى أيام قرطاج المسرحية الدولية، وكذلك سنوفد الفائزين في مهرجان الإمارات لمسرح الطفل إلى مهرجان عربي متخصص بمسرح الطفل يجري الاتفاق مع إداراته حالياً، بالإضافة إلى اختيار عدد نوعي من الفائزين لإيفادهم إلى مهرجان المسرح العربي».

تحفيز المبدعين

وأضاف إسماعيل عبدالله: «من خلال هذه المبادرة نسعى إلى تحفيز المبدعين على تقديم أفضل ما لديهم في المهرجانات المسرحية المحلية، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على الحركة المسرحية في الإمارات، كما أن هذه المبادرة ستشجع الفرق المسرحية على إنتاج عروض مسرحية تتنافس على الجوائز وحصد الألقاب لتنال حقها في الذهاب بعيداً نحو الاستحقاقات المسرحية الخارجية».