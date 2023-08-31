«دبي للثقافة»: 16 ورشة لـ«مدارس الحياة»

دبي (الاتحاد)

بيئة تثقيفية وترفيهية مبتكرة توفرها هيئة الثقافة والفنون في دبي، «دبي للثقافة»، لأفراد المجتمع، من خلال مشروعها «مدارس الحياة» الذي ينعش بفعالياته وبرنامجه المعرفي أروقة مكتبات الصفا للفنون والتصميم والطوار والمنخول وحتا العامة، ويقدّم مجموعة جلسات تفاعلية تهدف إلى بناء المهارات الحياتية وتحفيز الأفراد على تبني مفاهيم جودة الحياة، عبر الارتقاء بمستوى وعيهم واهتمامهم بصحتهم النفسية والبدنية، وتمكينهم من المساهمة في إحداث تغيير إيجابي في المجتمع.

ويتضمن برنامج «مدارس الحياة» الذي يطل في سبتمبر 2023 تحت شعار «العناية بالنفس لحياة مليئة بالأشغال» 16 ورشة وجلسة باللغتين العربية والإنجليزية، ستمكن رواد مكتبة الصفا للفنون والتصميم من اكتشاف أساليب التصميم الداخلي وتأثيره في تعزيز الشعور بالانتعاش والحيوية داخل البيت، حيث سيتعلم المشاركون عبر سلسلة من الورش المتخصصة كيفية تحقيق التناغم في التصميم الداخلي للبيوت، من خلال التوازن المثالي للمساحات وتوظيفها بالطرق الصحيحة، وكذلك دور الإضاءة في خلق أجواء مريحة تبعث على الاسترخاء والراحة، وأيضاً استخدام القطع المختلفة لاستغلال المساحات المنزلية الخاصة.

كما سيكون المشاركون على موعد مع ورشة «كيف تخطط لمستقبلك»، وفيها سيتعلمون طرق إنشاء لوحات خاصة تتضمن أهدافهم وتحدد رؤيتهم المستقبلية، فيما تستضيف مكتبتا الصفا للفنون والتصميم وحتا العامة ورشة «تقدير الذات» المخصصة للسيدات فقط، وفيها سيتَمكَّنّ من اكتشاف نقاط قوّتهن وكيفية استغلالها في تحقيق النجاح.

ومن ناحية أخرى، تستضيف مكتبة الطوار العامة، 3 ورش عمل نوعية تسلط الضوء على الصحة النفسية وبناء المهارات الذاتية، حيث سيتمكن المشاركون في ورشة «من الرأس حتى القدمين: كيف تؤثر الأعضاء على صحتنا؟» من اكتشاف تأثير العواطف على الصحة، والتعرف على طبيعة علاقة الأعضاء البشرية ببعضها بعضاً، كما سيتعلمون في ورشة «رحلة نحو عالم التشافي» كيفية التخلص من الصعوبات النفسية، ويتعرفون على تقنيات تعزيز التشافي الذاتي. وهنالك أيضاً ورش أخرى متميزة.

يذكر أن كل ورش عمل وجلسات «مدارس الحياة» التثقيفية التي تستمر حتى مارس 2024 تقام تحت إشراف نخبة من المتحدثين والخبراء وأصحاب التجارب المميزة، حيث تعكس الجلسات حرص «دبي للثقافة» على توفير بيئة مبتكرة في «مكتبات دبي العامة»، تحقيقاً لرؤية دبي الهادفة إلى ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للثقافة، وحاضنة للإبداع، وملتقى للمواهب.