«محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» وEYouth تبرمان مذكرة تفاهم

دبي (الاتحاد)

أبرمت مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة مذكرة تفاهم مع شركة «EYouth»، إحدى المؤسَّسات التعليمية الرائدة التي تقدم خدمات متنوعة وتعدُّ الأفضل في فئتها تقنياً. وتمَّ توقيع الاتفاقية في مقر مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة من قبل كل من جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، ومصطفى عبد اللطيف، المدير التنفيذي لشركة «EYouth».

وتهدف مذكرة التفاهم إلى إثراء شبكة المعلومات في شتى المجالات وتعزيز برامج المعرفة لكلا الطرفين، وتوظيف الخبرات والإمكانيات التقنية لديهما في دعم جهود التطوير المستمر، واستكشاف فرص دعم التطوير المؤسَّسي. كما تشمل أهداف الاتفاقية تبادل المواد المعرفية مثل المكتبات والمعلومات الإلكترونية، وتبادل المنتجات المعرفية كالكتب التخصصية والمنشورات، وتوفير قاعات للمؤتمرات التي يقدمها الطرفان وقاعات تدريبية لتنفيذ الأنشطة المقترحة من «EYouth» على صعيد البرامج الحضورية.

كما تنص الاتفاقية على توفير نخبة من المدربين والخبراء في مجال المعرفة المؤسَّسية لتطوير محتوى معرفي ينشر من خلال الموقع الإلكتروني ومركز المعرفة الرقمي وقنوات التواصل الاجتماعي، وإتاحة الوصول إلى المحاضرات والورش التي تقيمها شركة «EYouth»، ومشاركة موظفي «EYouth» في تقديم الأفكار الإبداعية في الأنظمة المعتمدة من قبل مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة. كما تشمل أهداف الاتفاقية دعم المكتبة الرقمية للمؤسَّسة عبر تزويدها بالمنتجات المعرفية، كالكتب التخصصية والمنشورات والدراسات والأبحاث، لنشر المعرفة والتشجيع على القراءة على نطاقٍ أوسع.



حلول مستدامة

وأكد جمال بن حويرب، المدير التنفيذي لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، أهمية مذكرة التفاهم الموقعة مع «EYouth» في تطوير المعرفة المؤسَّسية وتبادل الأدوات والمنتجات المعرفية، وتمكين الأجيال المستقبلية ورفدها بالأدوات التي تتيح لها ابتكار حلول مستدامة، وتيسير المسارات المعرفية والبحثية في الوطن العربي. وأوضح أن المؤسَّسة تولي أهميةً كبيرة لتطوير التعاون البحثي وبناء شراكات استراتيجية مع المؤسَّسات التعليمية مثل «EYouth»، بما يدعم مستهدفات المؤسَّسة والاستراتيجيات الوطنية في بناء مجتمعات قائمة على المعرفة، تشكل حاضناتٍ للإبداع والابتكار والبحث والتطوير وريادة الأعمال واقتصاد المعرفة.

وعلَّق مصطفى عبد اللطيف، الرئيس التنفيذي لـ «EYouth»، على هذه الشراكة الرائدة قائلاً: «نحن ممتنون لمؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة على تعاونها القيِّم في تمكين الشباب العرب. نحن واثقون من أن هذه الشراكة ستساهم بشكلٍ كبير في تطوير قدرات ومهارات ملايين من الشباب العربي، وستمنحهم الفرصة لتحقيق إمكاناتهم الكاملة في مجالات متنوعة مثل الابتكار، والريادة، والتكنولوجيا وتيسير دخولهم سوق العمل».

وبموجب مذكرة التفاهم، سيعمل الطرفان على إثراء المحتوى المعرفي العربي من خلال إصدار منتجات معرفية كالكتب التخصصية المترجمة، وتنظيم الفعاليات وتوفير دورات وورش مجانية لفئة الشباب في جميع المجالات التي تتيحها «EYouth»، بما في ذلك بناء القدرات والاستشارات التدريبية، وصندوق التحدي لتوظيف الشباب، وتشجيع ريادة الأعمال. كما تنص المذكرة على التنسيق بين الطرفين للمشاركة في البرامج والفعاليات والمؤتمرات والندوات المتخصصة التي ينظمها كل منهما، والتنسيق لعقد اللقاءات والاجتماعات وورش العمل التخصصية، وتبادل الخطط والبرامج بين الطرفين.