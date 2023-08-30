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ثقافة

«المدربين العرب» يعتمد أعضاء من الفريق المحوري لـ«العربية للمسرح»

تقديم الشهادات للمدربين (من المصدر)
31 أغسطس 2023 01:06

محمد عبدالسميع (الشارقة)

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في خطوة حملت التقدير والاعتراف، قدم اتحاد المدربين العرب شهادات وبطاقات الاعتماد لعدد من أعضاء الفريق المحوري العربي التابع للهيئة العربية للمسرح، وقد جاء هذا الاعتماد ليعزز مكانة أعضاء الفريق كمدربين للمدربين والمعلمين وللمسرح المدرسي، وخاصة أن هذا التخصص التدريبي المحدد قد جاء نتاجاً لانخراط هؤلاء المدربين في مشاريع «استراتيجية تطوير وتنمية المسرح المدرسي في الوطن العربي»، والتي بدأت مشاريعها منذ عام 2015 وضمن خطة عشرية، وقد شارك في تأهيل الفريق المحوري العربي نخبة من الخبراء العرب أعضاء لجنة المتابعة العلمية للمشروع، وأسس هذا المشروع والقائمون عليه لدورات تدريب وتأهيل مختلفة المستويات بدءاً من تدريب المنشطين في المسرح المدرسي لمرحلة رياض الأطفال والمراحل المدرسية الثلاث، وتدريب المدربين من أعضاء الفرق المحورية الوطنية في معظم الدول العربية، وصولاً إلى التدريب التخصصي لمعلمي مادة المسرح في المدرسة. كما ساهم عدد من أعضاء لجنة المتابعة العلمية والفريق المحوري في وضع منهاج المسرح للمدرسة الإماراتية من الصف الأول وحتى الثاني عشر، فيما تقوم نخبة منهم بتأهيل الجامعيين خلال دراستهم ليكونوا مدربين مؤهلين قادرين على العمل والتدريب بعد تخرجهم.
آفاق أرحب
الأمين العام للهيئة العربية للمسرح إسماعيل عبدالله، ثمّن خطوة اتحاد المدربين العرب بتقديم هذا الاعتماد وقدّر ثقة الاتحاد بما أنجزته الهيئة على صعيد إعدادها لهؤلاء المدربين، كما هنأ أعضاء الفريق الذين حصلوا على الاعتماد، مؤكداً أن الاعتماد يفتح مساحات جديدة أمام فعاليات التدريب في هذا القطاع وآفاقاً أرحب وأشمل في انتظارهم، حيث إنهم يشكلون القوة الفاعلة للتغيير والتقدم والتنمية الحقيقية في مجال المسرح المدرسي، حيث أوصى وزراء التربية والتعليم العرب في مؤتمرهم الأخير في الرباط بأهمية توظيف المسرح المدرسي في تطوير المناهج، وتحولاتها التي باتت تتجه أكثر نحو تكامل العلوم كافة.
ومن الجدير بالذكر أن اتحاد المدربين العرب منظمة اعتماد عربية، تعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية بجامعة الدول العربية، وتعمل على تأصيل مهنة التدريب واعتماد المدربين والعاملين في مجال التدريب والبرامج التدريبية بشهادة معتمدة في جميع الدول العربية. ويتخذ الاتحاد من مدينة عمّان في المملكة الأردنية الهاشمية مقراً رئيساً له.
هذا وقد منحت الشهادات لكل من: شريفة موسى من الإمارات، مدير تدريب معتمد، وأماني بلعج من تونس، أخصائي تدريب معتمد، ورياض صوالحة وفيروز نسطاس من فلسطين، ودكتور مصطفى استيتو من المغرب، ومنير العماري من تونس، وزينب غانم من سوريا مدرباً معتمداً.

الهيئة العربية للمسرح
الفريق المحوري العربي
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