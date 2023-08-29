«عجمان الثقافية» تنظم فعالية شعرية في يوم المرأة الإماراتية

عجمان (وام)

نظمت جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، صباح اليوم، فعالية شعرية أحيتها الشاعرات الإماراتيات علياء جوهر الخاطري ومريم علي النقبي ومهرة محمد الياسي وعائشه عبدالله بن دوستين، وذلك في مقر نادي الشرطة للرياضة والرماية في عجمان تزامناً مع يوم المرأة الإماراتية.وتضمنت الأصبوحة، التي حضرها جمع غفير من سيدات المجتمع المحلي وموظفات المؤسسات الحكومية في إمارة عجمان، قراءات شعرية وطنية للشاعرات المشاركات أعربن خلالها عن امتنان المرأة الإماراتية لقيادتها الرشيدة ولشعب الإمارات على دعم المرأة الإماراتية وتعزيز دورها الحيوي ومشاركتها الإيجابية في التنمية المُستدامة.

كما شهدت الأصبوحة الشعرية تكريم القيادة العامة لشرطة عجمان مجموعة من السيدات الإماراتيات.

وأكدت منى صقر المطروشي، مدير عام جمعية عجمان للتنمية الاجتماعية والثقافية، أن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية يعد تقديراً لدورها المتميز ولمكانتها المرموقة في مختلف الميادين، كما يعتبر تأكيداً على إيمان القيادة الرشيدة بعمق مشاركتها الاستثنائية في بناء المجتمع وقدرتها على تجاوز المعوقات والتحديات التي تواجهها وعمق مساهماتها في التنمية المستدامة وتطور الوطن وازدهاره.

وأكدت المطروشي أن الهدف الرئيس من تنظيم الفعالية هو التركيز على الجوانب المهمة والمتعددة التي استطاعت المرأة أن تبدع فيها كونها عاملاً رئيساً في استمرارية وديمومة المجتمع ورقيه وتقدمه.