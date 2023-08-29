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ثقافة

شما بنت محمد: «الإماراتية» تنتمي لثقافة أصيلة

صورة جماعية خلال الاحتفالية (من المصدر)
30 أغسطس 2023 00:47

هويدا الحسن (العين)

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استضاف بيت محمد بن خليفة بمدينة العين احتفالية «يوم المرأة الإماراتية»، التي أقامها مجلس الشباب بمؤسسات الشيخ محمد بن خالد الثقافية، والتي تم خلالها تكريم قيادات نسائية كانت لهن الريادة في مجالهن، وهن: الدكتورة دلال الشمسي أستاذ الجيولوجيا بجامعة الإمارات، كابتن سحر رستي أول قبطان بحري امرأة من الإمارات، المهندسة المعمارية والفنانة التشكيلية أماني المنصوري.
وافتتحت الندوة بكلمة للشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان التعليمية والثقافية، جاء فيها: تعلمنا من التاريخ أن الحضارة حين تخطط لتبقى لابد أن يكون لكل عنصر فيها دور فعال وحقيقي. والمرأة هي عنصر رئيسي في تكوين المجتمع. وتلك كانت قناعة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والتي انطلقت منها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، في دعمها للمرأة الإماراتية وقيادة خطواتها لتمكينها من تحقيق دورها الكامل في بناء الحضارة الإماراتية وتحقيق التطور والتنمية. رحلة تمكين المرأة في بناء الحضارة الإماراتية بدأت عند تمكينها من التعليم الذي يبني الوعي والقيم ومن تنمية المعرفة. وكان الرهان على وعيها لدورها في التنمية والتطور وعلى خصوصيتها الثقافية التي تنتمي لثقافة إماراتية أصيلة وموروثة.
وأضافت: إن وعي قيادتنا الرشيدة بدور المرأة يظهر في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، الذي قال: «إن المرأة الإماراتية شريكة أساسية في مسيرة نهضتنا وتقدم مجتمعنا». وأضاف سموه: «نقدر عطاءها وتضحياتها ودورها المحوري في المجتمع». وفي ظل هذه الرؤية، استطاعت الإمارات أن تكون في مقدمة الدول التي حققت التوازن بين الجنسين متفوقةً على العديد من دول العالم الكبرى، والتي بدأت مسيرة المرأة فيها منذ زمن بعيد. وفي يوم المرأة الإماراتية أتوجه بالتهنئة لكل المجتمع الإماراتي بنجاحات المرأة الإماراتية، كونها قوةً محركةً في كافة المجالات العلمية والمعرفية والقطاعات الحكومية والخاصة. ورغم كل هذه النجاحات، يجب أن ندرك أنه ما زال هناك العديد من التحديات التي تواجهها المرأة الإماراتية في مسيرتها، وخصوصاً التحديات الاجتماعية والثقافية التي تحتاج للمزيد من العمل والتحليل والقراءة المعمقة لرفع كافة العوائق من طريقها مهما كانت تلك العوائق، وللمزيد من العطاء والدعم والقوة لاستمرارية التنمية وتطور الحضارة الإماراتية الحديثة. وبعدها تحدثت المكرمات عن رحلتهن مع النجاح والتحديات التي واجهتهن كونهن رائدات في مجال أعمالهن، مؤكدات أنه لولا دعم الدولة والقيادة الرشيدة لما حققن أياً من تلك الإنجازات التي يفخرن بها.

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يوم المرأة الإماراتية
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