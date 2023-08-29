أمسية تضيء على الصوت الشعري للمرأة الإماراتية

دبي (الاتحاد)

نظّمت ندوة الثقافة والعلوم، أمسية شعرية احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، شاركت فيها الشاعرات د. عائشة الشامسي، أمل السهلاوي، أسماء الحمادي، وأدارتها الشاعرة شيخة الجابري، وحضر الأمسية علي عبيد الهاملي نائب رئيس مجلس الإدارة، ود. صلاح القاسم المدير الإداري، وعائشة سلطان رئيس اللجنة الثقافية، والمهندس رشاد بوخش وعلي الشريف أعضاء مجلس الإدارة، ود. رفيعة غباش ود. حصة لوتاه والشاعرة حمدة خميس، وجمهور واسع من محبي الشعر، احتفاءً بالصوت الشعري للمرأة الإماراتية.

استهلت الأمسية شيخة الجابري، مؤكدة فخر الإماراتية بما خصّتها به القيادة الرشيدة من تكريم واحتفاء، حيث جسد اهتمام ودعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو حكام الإمارات، دافعاً للمرأة الإماراتية للبذل والعطاء، وكان دعم القيادة الرشيدة بتمكين المرأة في كافة المجالات حافزاً لها لإدارة الكثير من المهام والمواقع والأعمال، باعتبارها شريكاً رئيساً في التنمية.

وتوجهت الجابري بالشكر لرائدة العمل النسائي وقائدة النهضة الإماراتية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، حيث وقفت سموها وراء العديد من المبادرات لتمكين المرأة الإماراتية، منذ عهد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهي تعمل من أجل فتح مساحات شاسعة مكتسبة لابنة الإمارات ولتحقيق الكثير من الإنجازات.

واحتفاء بالمرأة الإماراتية شدت الشاعرات ببعض الأبيات، بدأتها الشاعرة د. عائشة الشامسي رئيس قسم العربية وآدابها في جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، التي تربت أذنها على سماع الشعر الذي رافقها منذ البدايات، ولديها العديد من الإصدارات، منها كتاب في الأدب والنقد «سيكولوجية الصورة الشعرية»، وكتاب «الشعر الإماراتي في ضوء النقد الأدبي البيئي»، وديوان «أصايل» للشعر الفصيح، وديوان «جمر».

أما الشاعرة أمل السهلاوي فهي تكتب الشعر العربي الكلاسيكي والحر، ولديها إصدار شعري بعنوان «كان عليّ أن أؤجلك»، وتسعى أمل دائماً إلى تقديم قضايا نسوية وفلسفية معاصرة في قالب الشعر الكلاسيكي والحديث، وتأمل من خلال نصوصها الشعرية والنثرية أن تلمس هموم الإنسان المعاصر وتحكي قصته.

وتغنت الشاعرة أسماء الحمادي ببعض القصائد، وهي حاصلة على شهادة الماجستير في اللغة العربية وآدابها، وصدر لها ديوانان شعريان بعنوان «في وجه الرياح» و«يا حائط المحكى». واختتمت الأمسية بقصيدة للشاعرة شيخة الجابري.