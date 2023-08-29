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«مساحة المشروع» ينطلق بمعرض تفاعلي

«مساحة المشروع» ينطلق بمعرض تفاعلي
30 أغسطس 2023 00:47

أبوظبي (الاتحاد)

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ينطلق موسم مساحة المشروع، التابعة لرواق الفن بجامعة نيويورك أبوظبي، بمعرض «رسالتك لم يتم توصيلها»، الذي يستقبل الجمهور من الساعة الخامسة والنصف مساء الغد.
ويتضمن المعرض أعمالاً لمايكل شايلو، الفنان والمهندس والأستاذ المشارك في ممارسة وسائط الإعلام التفاعلية بجامعة نيويورك أبوظبي، والفنانة ومديرة فنون الأداء والمدرسة في إدارة المسرح والمشاريع بجامعة نيويورك أبوظبي بريدين كليمينتس كوتون. ويتناول المعرض أنظمة التواصل الخفية التي نعتمد عليها في حياتنا اليومية، فيوفر للجمهور بذلك فرصة للتأمل في طرق تفاعلنا مع الآخرين. وللخبرة الشخصية والجماعية للمشاركين دور في هذا المعرض التفاعلي، حيث يشكلون جزءاً من تجربة الزيارة، مما يساهم في تشكيل المنحوتات. ويدعو المعرض زواره إلى المساهمة في تشكيل مقتنياته بالأدوات اليدوية التي يوفرها، وإحضار بعض من مراسلاتهم من بطاقات بريدية ورسائل تقليدية وإلكترونية لتضمينها في مقتنيات المعرض بأنفسهم، لتصبح تدريجياً جزءاً من المعرض الذي يتميّز بتطوره الدائم.
ويستقبل المعرض زواره من 31 أغسطس إلى 5 أكتوبر، من الثلاثاء إلى الأحد. ويتبع هذا المعرض بسلسلة من الفعاليات المجتمعية من تنفيذ جامعة نيويورك أبوظبي والمجتمع المحلي على مدى العام المقبل.
ويتضمن المعرض مجموعة من مقتنيات قسم الأرشيف والمجموعات الخاصة في مكتبة جامعة نيويورك أبوظبي.
وتقع مساحة المشروع ضمن مركز الفنون، ويديرها طاقم رواق الفن في جامعة نيويورك أبوظبي المتخصصون في إدارة المتاحف، وهو معرض غير تجاري يتوفر للمشاريع المجتمعية في مدينة أبوظبي، فيعطي الأولوية لمشاريع المجتمع الأكاديمي والمحلي، بما فيها معرض مشاريع التخرج السنوي ومعارض يقيمها الأساتذة، والمشاريع التجريبية وأعمال الفنانين الناشئين في المنطقة.

رواق الفن
جامعة نيويورك أبوظبي
الإمارات
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