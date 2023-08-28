جولة ثقافية لمنتسبي أكاديمية الفجيرة للفنون في فلورنسا

فلورنسا (وام)

نظمت أكاديمية الفجيرة للفنون الجميلة جولة ثقافية وفنية لعدد من منتسبيها إلى مدينة فلورنسا الإيطالية، شملت حضور ورشة عمل للفنان الإيطالي ماكسيمليان شيكوني، وزيارة عدد من المعالم السياحية الفنية، من بينها كنائس دي سانتا كوسيه وسانتا تربنيتا وسانتي أبوستولي وقصر ستروزي ومتحف ديل أوبرا ديل دومو.

ركزت ورشة الفنان الإيطالي ماكسيمليان شيكوني على رسم الأشكال الأساسية وتظليلها بشكل صحيح من خلال استخدام قلم الرصاص ثم الانتقال لاستخدام الألوان الزيتية.

وتقدم علي عبيد الحفيتي، مدير عام الأكاديمية، بالشكر والتقدير إلى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، رئيس مجلس أمناء الأكاديمية، على دعمه الدائم لأنشطتها وتوفير المناخ المناسب لتنمية مواهب منتسبيها، مؤكداً أهمية مشاركة طلاب الأكاديمية من أبناء الإمارات في التعرف على الثقافة الفنية في الخارج بهدف اكتساب الخبرات الفنية المناسبة.

بدورهم، عبّر المشاركون في الرحلة الثقافية عن سعادتهم بالتعرف على الفن الكلاسيكي، وتطوير قدراتهم الفنية في الرسم، وكيفية استخدام الألوان الزيتية وقلم الرصاص بصورة احترافية.