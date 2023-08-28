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ثقافة

20 شاعراً في ملتقى الشعر العربي بساحل العاج

صورة جماعية خلال الملتقى
29 أغسطس 2023 00:31

الشارقة (الاتحاد)
برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وفي إطار مبادرة الملتقيات الشعرية في أفريقيا، شهدت جمهورية ساحل العاج، انطلاق النسخة الثانية من ملتقى الشعر العربي الذي نظمته إدارة الشؤون الثقافية في دائرة الثقافة في الشارقة، بالتعاون مع مؤسسة الرؤية للثقافة والتدريب في العاصمة «أبدجان»، وبمشاركة 20 شاعراً وشاعرة.
أقيم الملتقى في قاعة المؤتمرات في حي «بلاتو» في قلب العاصمة، بحضور علي يوسف النعيمي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى ساحل العاج، ود. فاديغا موسى، رئيس جامعة الفرقان في «كوت ديفوار»، ود. محمد الأمين بامبا، نائب رئيس جامعة أفريقيا الإسلامية، ورؤساء بعثات دبلوماسية عربية، إلى جانب أساتذة جامعات ومعاهد، وغيرهم من الشخصيات المهتمة بالأدب والعلم والثقافة.
في البداية، رحّب المنسق العام للملتقى د. بامبا ايسياكا بالحضور، قائلاً: «نرحّب بكم في هذا الحفل البهيج الذي جاء إلينا من الشارقة عاصمة الشعر العربي. وفي هذا السياق، نخصّ بالشكر والتقدير والعرفان صاحب السمو حاكم الشارقة، على تقديم الدعم والرعاية لخدمة اللغة العربية في ساحل العاج، فهي لغة العلم والمعرفة والثقافة والحضارة الإسلامية، وقد كُتبت معظم المخطوطات في أفريقيا بها».

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ملتقى الشعر العربي
ساحل العاج
الشارقة
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