«الشارقة للتراث» يحتفي بيوم المرأة الإماراتية

الشارقة (وام)

نظم معهد الشارقة للتراث أمس برنامجاً احتفالياً بمركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بمناسبة يوم المرأة الإماراتية الذي يقام هذا العام تحت شعار «نتشارك للغد».

واستضاف البرنامج الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا رئيس هيئة شؤون الأسرة أمين عام المجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة في أصبوحة بعنوان «نتشارك للغد»، إلى جانب شيخة الجابري الشاعرة والباحثة والكاتبة الإماراتية، بحضور خميس بن سالم السويدي المستشار بمكتب صاحب السمو حاكم الشارقة.

وقالت عائشة غابش مدير إدارة الفعاليات والأنشطة في معهد الشارقة للتراث: يأتي يوم المرأة الإماراتية تقديراً من القيادة الحكيمة للنجاحات التي حققتها المرأة في مختلف المجالات دون التخلي عن تراثها وهويتها والالتزام المستمر بأن تكون شريكة فاعلة في الخير والعطاء الذي أصبح بفضل جهودها مصدر فخر كل إماراتي في المحافل الإقليمية والدولية، فقد كانت عنواناً بارزاً في السابق وتلعب أدوراً حيوية مهمة في البيت والإنتاج وها هي اليوم تصل إلى أعلى المناصب بفضل دعم القيادة الرشيدة.

وقالت الدكتورة خولة عبدالرحمن الملا: إن الاحتفال بيوم المرأة الإماراتية تقدير من القيادة لإنجازاتها وشعار هذا العام «نتشارك للغد» هو مسؤولية على عاتق كُل امرأة بأن ما حققته من نجاح في السنوات الخمسين الماضية عليها مواصلته.

ورفعت الملا أسمى آيات التهاني والتبريكات لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، وقرينة صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، ولكل امرأة إماراتية.

ومن جانبها أشادت شيخة الجابري بدعم القيادة الرشيدة للمرأة الإماراتية موضحة أن الشعار الذي حمله يوم المرأة هذا العام يعني التّشارك في جهود التنمية وتعزيز مفاهيم الاستدامة وأهميتها في استمرار المسيرة والمشاركة في تحمل المسؤوليات لبناء أسرٍ مستقرة ومُلهمة وحاضنة لأفرادها.