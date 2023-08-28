«مدينة الشارقة للنشر» تطلق باقة حصرية بمناسبة «يوم المرأة الإماراتية»

الشارقة (الاتحاد)

بمناسبة الاحتفال بـ«يوم المرأة الإماراتية»، أطلقت «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» -لوقت محدود- باقة حصرية برسوم استثنائية، بهدف دعم الناشرات ورائدات الأعمال وتوفير البيئة الملائمة لتمكينهن من الاستفادة من الخدمات والتسهيلات التي تقدمها المنطقة. وجاء إطلاق هذه الباقة -المخصصة للسيدات فقط- لتحفيز الناشرات ليواصلن تحقيق الإنجازات والطموحات، وتمكينهنّ من تأسيس مشاريعهنّ الواعدة.

مزايا وخدمات

تشمل الباقة المتكاملة رسوماً حصريةً تبدأ من 5.999 درهماً إماراتياً على رسوم ترخيص وتأسيس الشركات، كما تتيح المنطقة لصاحبات الأعمال الواعدات، ولاسيما العاملات في عالم النشر والقطاعات الإبداعية والصناعات المرتبطة بها، الاستفادة من الحلول المبتكرة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجاتهن والانضمام إلى منظومة النشر الأكبر من نوعها في المنطقة.

وتتيح المنطقة للمستثمرات الجديدات الراغبات بتأسيس شركاتهن في «المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر» الحصول على الترخيص خلال 45 دقيقة فقط، ضمن مجموعة واسعة من الأنشطة التجارية تتضمن أكثر من 1500 نشاط تجاري، بالإضافة إلى تأشيرة مستثمر واحدة مع إمكانية جمع ما يصل إلى ثلاثة أنشطة، بالإضافة إلى مجموعة من الخدمات والمزايا التي تهدف إلى دعم تأسيس الأعمال، تشمل تسهيل فتح حساب مصرفي، ومعاملات الوثائق الأساسية مثل عقد التأسيس وعقود الإيجار في المنطقة، وغير ذلك الكثير.

تمكين النساء

وقال منصور الحساني، مدير إدارة خدمات الناشرين في «هيئة الشارقة للكتاب» ومدير «مدينة الشارقة للنشر» بالإنابة: «يمثل يوم المرأة الإماراتية مناسبة لاستحضار المساهمات الاستثنائية التي تقدمها المرأة ضمن النسيج المجتمعي والمشهد الاقتصادي، ولأن أحد أهم مساعينا في المنطقة الحرة لمدينة الشارقة للنشر يتجسد في تمكين النساء بالموارد اللازمة لتحقيق النجاح في عالم الأعمال، نشجع الشركات الراسخة والشركات الناشئة التي تملكها أو تقودها النساء، وندعمها لتحقق أقصى استفادة من هذه الفرصة محدودة المدة، لتأسيس أعمالهنّ أو توسيع عمليات شركاتهن في الشارقة، الإمارة الأكثر تنوعاً اقتصادياً والأسرع نمواً في دولة الإمارات العربية المتحدة».