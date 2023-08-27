«المكتبة الوطنية» ينظم ندوة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية

أبوظبي (وام)

احتفاءً بيوم المرأة الإماراتية، نظم الأرشيف والمكتبة الوطنية، ضمن موسمه الثقافي 2023، ندوة بعنوان: «المرأة الإماراتية: إنجازات وطموحات عالمية»، وذلك انطلاقاً من مسؤوليته الوطنية والمجتمعية، وتكريماً لجهود المرأة ودورها في بناء المجتمع، وقد شكلت جهودها عنصراً فعالاً في الدور الذي يؤديه الأرشيف والمكتبة الوطنية في حفظ ذاكرة الوطن.

وتحدث في الندوة عبد الله ماجد آل علي مدير عام الأرشيف والمكتبة الوطنية، فأشاد بدور المرأة الذي أثرت به التراث الثقافي والحضاري والتاريخي لدولة الإمارات العربية المتحدة، إلى جانب اهتمامها بالأسرة ودورها كصانعة للأجيال، وقد استطاعت أن تؤدي دورها بكفاءة في تجسيد رؤى المؤسس والباني الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان -طيب الله ثراه- في بناء المجتمع، مؤكداً أنها الشريك الفاعل في مسيرة النهضة والتقدم.

وقال: «لقد أثبتت المرأة الإماراتية وهي تعمل جنباً إلى جنب مع الرجل أنها قادرة على الإنجاز، وأنها على قدر المسؤولية في جميع المناصب التي شغلتها، وفي ظل القيادة الرشيدة التي تعمل على تعزيز إمكانات المرأة الإماراتية، فإن المستقبل يحمل الكثير من البشائر الواعدة، فالمرأة هي الشريك في استشراف المستقبل، وهي التي لا تدخر جهداً في سبيل بناء الحاضر، وهي الشريك الأساسي في مسيرة الوطن نحو الخمسين عاماً القادمة.

رحلة التمكين

بدأت الندوة - في قاعة الشيخ محمد بن زايد بمقر الأرشيف والمكتبة الوطنية - بحديث الدكتورة عائشة بالخير مستشار البحوث في الأرشيف والمكتبة الوطنية، التي شاركت في الندوة وأدارتها، حيث قالت:«لقد كرم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» المرأة واهتم بتعليمها، إيماناً منه بأن ذلك يسهم في ارتفاع مستوى التنمية، وآمن - طيب الله ثراه - بأهمية التوازن بين الجنسين، وفي ظل توجيهاته السديدة بدأت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات»، رئيسة الاتحاد النسائي العام، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، رحلة تمكين المرأة الإماراتية، مُقدمةً القدوة والمثل لكي تكون ابنة الإمارات نموذجاً مشرفاً، وبالفعل فإن المرأة في ظل قيادتنا الرشيدة استطاعت أن تثبت جدارتها.

رؤية حكيمة

تحدثت عائشة الرميثي، مديرة إدارة البحوث والاستشارات في مركز تريندز للبحوث والاستشارات، عن رحلة تمكين المرأة الإماراتية، فسلطت الضوء على المراحل التي مرت بها، بدءاً بمرحلة التأسيس حيث تعتبر القيادة الرشيدة بناء الإنسان دون تمييز هو الثروة الحقيقية للوطن، والمرأة والرجل شريكين أساسيين في مسيرة النهضة والبناء، وقد وضع المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» هذه الرؤية الحكيمة إيماناً منه بقدرة المرأة وبدورها، ثم أفسحت القيادة الرشيدة المجال أمام المرأة لتؤدي دورها في قيادة وتنفيذ البرامج التنموية، فصارت المرأة عنصراً أساسياً في مرحلة التمكين، وقد كانت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» الداعم الأكبر للمرأة الإماراتية. واختتمت أسماء المعمري، أستاذ الدراسات الإسلامية والمجتمع والهوية الوطنية بجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الندوة بحديثها حول المرأة في عهد الشيخ زايد، والمرأة الإماراتية النموذج: (أم الإمارات). ولفتت إلى أنه من أبرز معالم النهضة في دولة الإمارات العربية المتحدة الدور الذي تحتله المرأة في المساهمة الفعالة في الحياة العامة، وبدأ ذلك منذ وقت مبكر حينما اهتم الوالد المؤسس وجميع حكام الإمارات بتعليم البنات مثلما اهتموا بتعليم البنين، وهكذا قامت نهضة المرأة على أساس متين.