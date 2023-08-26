الأحد 27 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«نتشارك للغد.. نجتمع معاً» في «صالون الشارقة الثقافي»

جانب من الجلسة الحوارية (من المصدر)
27 أغسطس 2023 01:27

الشارقة (الاتحاد) 

أخبار ذات صلة
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
بدور القاسمي: للمرأة الإماراتية دور محوري في تشكيل مستقبل دولة الإمارات

تزامناً مع احتفالات الدولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، جلسة حوارية تحت شعار «نتشارك للغد.. نجتمع معاً»، وذلك في إطار فعاليات صالون الشارقة الثقافي، بمشاركة كوكبة من الكاتبات الأديبات والفنانات التشكيليات والشاعرات، حضرت الحفل رئيسة المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس صالحة عبيد غابش، وفاطمة المغني عضو المجلس الاستشاري بالشارقة سابقاً، وعدد من المسؤولات الرائدات في القطاعات المختلفة، والحضور العام.
انطلقت الجلسة باستعراض تجربة الكاتبة التربوية فاطمة المشرخ الملقبة (بكاتبة الحي)، كما شاركت الكاتبة الأديبة الإعلامية نجيبة الرفاعي بعدة محاور مركزة على مكامن الإبداع لدى المرأة الإماراتية بين الماضي والحاضر.
وقالت التربوية فاطمة المشرخ: المرأة الإماراتية  برزت منذ زمن بعيد وكانت عوناً وسنداً للرجل، هذا إلى جانب دورها الرئيسي كزوجة وأم ومسؤولة عن تربية أبنائها ورعاية أسرتها.
الإبداع والتحدي
بدورها، الكاتبة الأديبة نجيبة الرفاعي تطرقت إلى مكامن الإبداع لدى المرأة بشكل عام وفي كل الأزمنة، ولدى المرأة الإماراتية في الماضي والحاضر على وجه الخصوص
وتضمنت الأمسية أيضا الشعر من إلقاء الشاعرة حمدة العوضي، والمقطوعات الموسيقية بالعزف على البيانو قدمتها نورة الشاعر، ولوحات للفنانات التشكيليات مريم الخيال، ونوف سعيد الضرس، وآمنة البنا.

يوم المرأة الإماراتية
الشارقة
المجلس الأعلى لشؤون الأسرة
آخر الأخبار
مقاتلة روسية من طراز "سوخوي" (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا ترسل طائرة لاعتراض مسيّرة أميركية
اليوم 20:05
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
الإمارات
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
اليوم 19:50
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
الرياضي
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
اليوم 19:28
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
الإمارات
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
اليوم 19:28
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
اليوم 19:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©