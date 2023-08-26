«نتشارك للغد.. نجتمع معاً» في «صالون الشارقة الثقافي»

الشارقة (الاتحاد)

تزامناً مع احتفالات الدولة بمناسبة يوم المرأة الإماراتية، نظم المكتب الثقافي والإعلامي في المجلس الأعلى لشؤون الأسرة بالشارقة، جلسة حوارية تحت شعار «نتشارك للغد.. نجتمع معاً»، وذلك في إطار فعاليات صالون الشارقة الثقافي، بمشاركة كوكبة من الكاتبات الأديبات والفنانات التشكيليات والشاعرات، حضرت الحفل رئيسة المكتب الثقافي والإعلامي بالمجلس صالحة عبيد غابش، وفاطمة المغني عضو المجلس الاستشاري بالشارقة سابقاً، وعدد من المسؤولات الرائدات في القطاعات المختلفة، والحضور العام.

انطلقت الجلسة باستعراض تجربة الكاتبة التربوية فاطمة المشرخ الملقبة (بكاتبة الحي)، كما شاركت الكاتبة الأديبة الإعلامية نجيبة الرفاعي بعدة محاور مركزة على مكامن الإبداع لدى المرأة الإماراتية بين الماضي والحاضر.

وقالت التربوية فاطمة المشرخ: المرأة الإماراتية برزت منذ زمن بعيد وكانت عوناً وسنداً للرجل، هذا إلى جانب دورها الرئيسي كزوجة وأم ومسؤولة عن تربية أبنائها ورعاية أسرتها.

الإبداع والتحدي

بدورها، الكاتبة الأديبة نجيبة الرفاعي تطرقت إلى مكامن الإبداع لدى المرأة بشكل عام وفي كل الأزمنة، ولدى المرأة الإماراتية في الماضي والحاضر على وجه الخصوص

وتضمنت الأمسية أيضا الشعر من إلقاء الشاعرة حمدة العوضي، والمقطوعات الموسيقية بالعزف على البيانو قدمتها نورة الشاعر، ولوحات للفنانات التشكيليات مريم الخيال، ونوف سعيد الضرس، وآمنة البنا.