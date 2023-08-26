الأحد 27 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

الإيحاءات الربيعية في أعمال قريفلة

من أعمال الراحل أحمد قريفلة (من المصدر)
27 أغسطس 2023 01:27

محمد نجيم (الرباط)
فقدت الساحة التشكيلية المغربية والعربية والعالمية مؤخراً، أحد كبار هذا الفن وأساطيره، الفنان التشكيلي المغربي أحمد قريفلة، الذي توفي في مدينة تازة التي رأى فيها النور سنة 1936، مخلفاً وراءه الكثير من اللوحات التي تعتبر من كنوز الفن التشكيلي ومن مقتنيات متاحف ومعارض موزعة على عدد من بلدان العالم.
أعمال هذا الفنان الذي يقارنه النقاد بالفنان الفرنسي الشهير روسو، نظراً لتقارب أعمالهما، هي لوحاته تمنح المتلقي مناظر طبيعية محملة بقوة الألوان التي تأخذ المشاهد إلى عوالم مستوحاة من الطبيعة التي تريح العين وتنعش الروح، كونه يستخدم الألوان الزاهية بشكل مفرط، مع التركيز على اللونين الأخضر والأرجواني. كما يمنح أعماله الكثير من الضوء والظلال بخطوط نغمية وإيقاع شاعري سيمفوني هادئ وخالٍ من التعقيد والتجريد والإبهام الذي يُتعب المتلقي ويدخله في متاهات من التفكير وطرح الأسئلة الفلسفية.

أخبار ذات صلة
«جامع الشيخ زايد الكبير».. يختتم برنامج «الدليل الثقافي الصغير»
أحمد بناني.. وجمالية البساطة التشكيلية

شغف وتلقائية  
يستدعي الفنان الراحل أحمد قريفلة في لوحاته، مناظر من محيطه في مدينة تازة وحقولها، فنرى موسم قطف الزيتون وطهي الخبز والأسواق الشعبية وألعاب الطفولة، وطقوس النقش بالحناء والأعراس والرقص الشعبي، وطقوس الحصاد وصناعة الفخار والسجاد. يصف الناقد الفني عبد الله الشيخ رحيل قريفلة بالخسارة الكبرى، حيث كان يدرك جيداً بأن الرسم كتابة حكائية لتشكيل متخيلاتنا السردية التي ما زالت تحتفظ بعبق السرد الشعبي بصيغة «كان يا مكان».
ويقول عبد الله الشيخ: يتجاوز أحمد قريفلة أقانيم التمثيل الكلاسيكي، إنه يدعونا للغوص في أعماقنا الجوانية ويؤثث التحول في ثبات الأشكال، إذا لا تشابه ولا تناظر بين لوحاته الفنية كما يعتقد الناظر المتسرع الذي لا يدرك متعة الرؤية بالمعرفة المتأنية. 

الفنون التشكيلية
الثقافة
آخر الأخبار
مقاتلة روسية من طراز "سوخوي" (أرشيفية)
عربي ودولي
روسيا ترسل طائرة لاعتراض مسيّرة أميركية
اليوم 20:05
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
الإمارات
محمد بن راشد للطلاب بمناسبة بدء العام الدراسي: بكم يسمو الوطن
اليوم 19:50
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
الرياضي
«قذيفة رودري» تهدي «السيتي» قمة «البريميرليج»
اليوم 19:28
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
الإمارات
رئيس الدولة يبارك للطلبة والمعلمين وأولياء الأمور العام الدراسي الجديد
اليوم 19:28
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
الإمارات
أمل الهدابي: مسيرة من الإنجازات والنجاحات
اليوم 19:08
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©