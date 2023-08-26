الإيحاءات الربيعية في أعمال قريفلة

محمد نجيم (الرباط)

فقدت الساحة التشكيلية المغربية والعربية والعالمية مؤخراً، أحد كبار هذا الفن وأساطيره، الفنان التشكيلي المغربي أحمد قريفلة، الذي توفي في مدينة تازة التي رأى فيها النور سنة 1936، مخلفاً وراءه الكثير من اللوحات التي تعتبر من كنوز الفن التشكيلي ومن مقتنيات متاحف ومعارض موزعة على عدد من بلدان العالم.

أعمال هذا الفنان الذي يقارنه النقاد بالفنان الفرنسي الشهير روسو، نظراً لتقارب أعمالهما، هي لوحاته تمنح المتلقي مناظر طبيعية محملة بقوة الألوان التي تأخذ المشاهد إلى عوالم مستوحاة من الطبيعة التي تريح العين وتنعش الروح، كونه يستخدم الألوان الزاهية بشكل مفرط، مع التركيز على اللونين الأخضر والأرجواني. كما يمنح أعماله الكثير من الضوء والظلال بخطوط نغمية وإيقاع شاعري سيمفوني هادئ وخالٍ من التعقيد والتجريد والإبهام الذي يُتعب المتلقي ويدخله في متاهات من التفكير وطرح الأسئلة الفلسفية.

شغف وتلقائية

يستدعي الفنان الراحل أحمد قريفلة في لوحاته، مناظر من محيطه في مدينة تازة وحقولها، فنرى موسم قطف الزيتون وطهي الخبز والأسواق الشعبية وألعاب الطفولة، وطقوس النقش بالحناء والأعراس والرقص الشعبي، وطقوس الحصاد وصناعة الفخار والسجاد. يصف الناقد الفني عبد الله الشيخ رحيل قريفلة بالخسارة الكبرى، حيث كان يدرك جيداً بأن الرسم كتابة حكائية لتشكيل متخيلاتنا السردية التي ما زالت تحتفظ بعبق السرد الشعبي بصيغة «كان يا مكان».

ويقول عبد الله الشيخ: يتجاوز أحمد قريفلة أقانيم التمثيل الكلاسيكي، إنه يدعونا للغوص في أعماقنا الجوانية ويؤثث التحول في ثبات الأشكال، إذا لا تشابه ولا تناظر بين لوحاته الفنية كما يعتقد الناظر المتسرع الذي لا يدرك متعة الرؤية بالمعرفة المتأنية.