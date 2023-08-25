أحمد بناني.. وجمالية البساطة التشكيلية

محمد نجيم (الرباط)

للفنان التشكيلي المغربي أحمد بناني بصمته المتميزة في المشهد التشكيلي، ففي لوحاته تجتمع عدة روافد وأساليب بصرية تنهل من أشهر المدارس الفنية العالمية الحديثة مع بعض الانحياز إلى المدرسة الواقعية دون التنكر للتاريخ الجمالي المحلي للمغرب، حيث يستمد مفرداته وخطوطه من مقومات جمالية معاصرة تجمع بين الواقعية والتجريدية لتقديم خطاب بصري نافذ. واللوحة عنده تراوغ المتلقي بين الغموض والفراغات والكتل، بين السواد والبياض، للتعبير عما يعتمل في أعماق الفنان من أحاسيس ومشاعر.



الأثر الجمالي

وأعمال الفنان أحمد بناني تحمل مقومات الأثر الجمالي بمهارة وتقنية صقلها مع تراكم التجربة والسنين والاحتكاك بأعمال كبار التشكيليين من مختلف أنحاء العالم، حيث قدم أعماله إلى جانب أسماء كبيرة حفرت تجاربها بعمق في مدونة التشكيل العالمي، منها ما عرض في معارض فردية وجماعية في المغرب ونيويورك وباريس وبيروت وعواصم أخرى.

وفي أحدث معرض لأعمال الفنان أحمد بناني المنظم برواق محمد القاسمي في فاس، يقدم لوحاته التي تشتبك فيها ألوان وأشكال مختلفة لتولّد بعدها الدلالي في تقاطع جمالي بين الضوء والعتمة، بين الكائن والعدم، بأبعاد ورموز علاماتية لونية تريح عين المتلقي وتسافر به إلى عوالم من الرموز وموسيقى الألوان النابعة من النص البصري.

وينشد بناني البساطة في أعماله الفنية، ولا يريد أن يدخل زائر معرضه في سراديب ومتاهات فك شفرات أعماله الفنية، وهذا ما نلمسه في قوله خلال افتتاح المعرض: حاولت بعد تجربة طويلة أن أختزل مهاراتي في أقل ما يمكن رؤيته وهو ما أثمر التجربة الحالية، مؤكداً أنه تخلص في لوحاته من كل شيء مُعقد وركّز على البساطة. ولذا فهو يبتعد عن التعقيد ويتقصّد البساطة، وتهوى ريشته استخدام الألوان والأشكال المتماهية مع الوجود المتحرك، وهو بذلك يمتلك حاسة قوية ينفذ بها إلى شخصياته ومجسماته.



النزعة الواقعية

ولوحات بناني، بحسب الناقد عبدالفتاح الصادقي، تقلص المسافات بين عمق الماضي ورحابة الحاضر، حيث يختار الألوان الفضفاضة للتعبير عن مكنوناته. وبعد سنوات من البحث والتنقيب في الوقائع والأحداث الكبرى التي طبعت تاريخ الفن عبر العالم، استطاع أن ينصهر في تجربة جديدة مفتوحة على آفاق واعدة. وينهل بشكل خاص من المدرسة الواقعية التي تمده بالأسس التي يستند إليها معظم الفنانين، وتعتبر بمثابة المرجعية الفنية له، من حيث تكوين اللوحة التشكيلية وفهم عناصرها ووظائفها وانسجامها وتنافرها، ومن حيث اختيار اللون والخط وتحقيق التناغمات بين الفضاءات والفراغات.. كما تظهر في لوحاته أيضاً بعض جوانب التجريد، وإن بدرجة أقل.