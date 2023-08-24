«أبوظبي للغة العربية» يطلق فعاليات «خزانة الكتب»

أبوظبي (الاتحاد)

تواصل «خزانة الكتب»، إحدى مبادرات مركز أبوظبي للغة العربية، جولاتها الميدانية الثقافية في المراكز التجارية، الهادفة إلى تمكين اللغة العربية، وتشجيع الجمهور على تبنّي ثقافة القراءة، من خلال إطلاق فعاليات المبادرة في أربعة مراكز تجارية في أرجاء دولة الإمارات العربية المتحدة.

تواصل مباشر

وتتيح المبادرة فرصة التواصل المباشر مع الجمهور لتحقيق رؤية مركز أبوظبي للغة العربية في الارتقاء بالواقع الثقافي، عبر تحفيز روّاد المراكز التجارية على اقتناء إصدارات المركز، التي تتضمّن موضوعات متنوّعة.

وستتواجد «خزانة الكتب» في مركز مارينا مول بأبوظبي من 22 أغسطس إلى 4 سبتمبر، كما ستتواجد في سيتي سنتر الفجيرة من 25 أغسطس إلى 7 سبتمبر. وكذلك ستكون المبادرة حاضرة في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة في شهر سبتمبر المقبل على أن يتم الإعلان عن مواعيد تواجدها لاحقاً.

مبادرة ملهمة

وأكّد سعيد حمدان الطنيجي، المدير التنفيذي لمركز أبوظبي للغة العربية، أن أهداف مبادرة «خزانة الكتب» تنسجم مع رؤية مركز أبوظبي للغة العربية، ورؤية أبوظبي الثقافية الهادفة إلى تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي وتسهيل وصول أفراد المجتمع إلى الكتاب واقتنائه. وقال: «يحرص المركز على إطلاق المبادرات الاستراتيجية المبتكرة، والمشاريع ذات الأثر الحقيقي في الحراك الثقافي، التي تسعى للوصول إلى فئات المجتمع كافة. ومبادرة خزانة الكتب إحدى هذه المبادرات الملهمة، التي تمكّنت من تحقيق نجاحاً كبيراً في المجتمع، والتعرّف على المكانة المهمّة للغة العربية لغة حضارة وعلم وثقافة».

نجاح كبير

وقد حقّقت المبادرة نجاحاً كبيراً خلال الربعين الأول والثاني من العام الجاري، حيث عرضت نحو 11 ألف نسخة لكتب ومجموعات قصصية، وتمكّنت من بيع ما يزيد على 6500 كتاباً بأسعار رمزية.