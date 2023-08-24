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ثقافة

مركز جمعة الماجد يصدر «روافد الشعر النبطي»

غلاف الكتاب
25 أغسطس 2023 01:22

دبي (الاتحاد)

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أصدر مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث أخيراً، ضمن جديد إصداراته لعام 2023، كتاباً بعنوان «الروافد الفكرية في الشعر النبطي في دولة الإمارات» من تأليف فهد علي المعمري، ومراجعة وتقديم قسم الدراسات والنشر في المركز.
ويسلط الكتاب الضوء على الروافد الفكرية التي استقى منها شعراء النبط في دولة الإمارات أفكارهم، ومنها الدين والتاريخ والجغرافيا والأنواء والفلك والرياح والبحر والصحراء والجبال وروافد فكرية أخرى جعلها الشاعر النبطي الإماراتي أمام عينيه واستقى منها موضوعات أشعاره ومعانيه، فكانت هذه الروافد معيناً صافياً ينهل منها الشاعر فيروي أفكاره. 

مركز جمعة الماجد
الإمارات
مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث
الشعر النبطي
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