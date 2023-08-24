إيناس.. و«حكاية سيدة الحفرة»!

أحمد عاطف (القاهرة)

امرأة تبحث عن ذاتها، من وجهتي نظر مختلفتين، في مزيج بين الواقع والخيال، في رواية الكاتبة المصرية إيناس حليم «حكاية السيدة التي سقطت في الحفرة»، التي تنطلق من قصة حقيقية وقعت في عام 1973 عندما اختفت فتاة من الإسكندرية سقطت في حفرة ولم يتم العثور على جثتها، ولم يعرف أحد اسمها حتى وقت قريب، واختلق أهل المدينة أساطير حولها وبعضهم أنكر وجودها من الأساس.

ودفعت الحادثة الشخصية الرئيسة «شادن» -الصحافية- للبحث عن أصل الموضوع هي ووالدتها -الكاتبة الروائية- لتفترق وجهتا نظرهما، حيث تقتنع كل منهما بنظرية مختلفة، إذ تعتمد الأم على النظرة الأسطورية لوجود «جن» خطف الفتاة في عالم تحت الأرض، بينما ترى الإبنة الأمر بالحقائق والدليل، وتثبت وجود الفتاة التي سقطت في الحفرة.

البحث عن الذات

الكاتبة إيناس أوضحت لـ«الاتحاد» أن رحلة البحث أصلاً عن هوية «شادن» الحقيقية رحلة إلى ذات كل فتاة أو سيدة سقطت في حفرتها المجازية الخاصة، وقد اكتشفت «شادن» أنها كانت تبحث عن الحفرة التي وقعت فيها هي نفسها بسبب اختلاف شخصية والدها ووالدتها وكيف أنهما تسببا لها في أثر نفسي عميق بسبب اختلافهما طوال هذه السنين. وأضافت أن البحث عن الذات والانفعال بالحياة وفهم الناس هي أساس الرواية وهو ما حدث لبطلة القصة التي تحاول فهم والدتها وعمتها وتكتشف في النهاية حقيقة علاقتها بأسرتها، تماماً مثلما عانت الفتاة صاحبة القصة الحقيقية مما جعلها تتلاشى ولا يتبقى لها أثر.

الواقع والخيال

ويمكن القول إن الرواية رسالة لمن يعتقدون بوجود خيوط رفيعة بين الواقع والخيال، وبأنه لا فارق بينهما، وقد مزجت الكاتبة بينهما بطريقة سلسة وضمن دوائر زمنية تقاطعت بين بداية السبعينيات عندما حدثت القصة الحقيقية لسقوط الفتاة في الحفرة وبين مطلع الألفية عندما بدأت الكاتبة وابنتها البحث وراء القصة. واعترفت الكاتبة إيناس بأنها مفتونة بمزج الخيال بالواقع وأن غموض القصة شجعها على التفكير، وكان للخيال سحر خاص وتم مزجه بالقصة الحقيقية حيث قدمت رؤيتها الخيالية الخاصة مع سرد رحلة البحث عن الفتاة.

وأعادت الكاتبة بناء روايتها الأولى أكثر من مرة، لندرة المعلومات المتوفرة عن الحادث. أما نهاية الرواية فكانت مفاجأة، حيث تظهر الفتاة المفقودة لتحكي قصتها من وجهة نظرها هي من دون تدخل من أحد، وبذلك كان ظهورها مؤثراً على مسار الرواية وقدم وجهة نظر ثالثة للقصة.