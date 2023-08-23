«مكتبات الشارقة» تشارك في «المؤتمر العالمي 88» بنوتردام

الشارقة (الاتحاد)

سعياً للارتقاء بمكانة المعرفة ودورها في المجتمع المحلي تشارك «مكتبات الشارقة العامة» للسنة الثالثة على التوالي في الدورة الـ88 من «المؤتمر العالمي للمكتبات والمعلومات» الذي ينظمه «الاتحاد الدولي لجمعیات ومؤسسات المكتبات» في مدينة نوتردام بهولندا خلال الفترة من 21 وحتى 25 أغسطس تحت شعار «لنعمل معاً، لنبنِ مكتبة». وتهدف المشاركة إلى استكشاف أحدث الاتجاهات والتقنيات في قطاع المكتبات، وتبادل الرؤى الاستراتيجية وبحث سبل التعاون مع نخبة من المسؤولين والخبراء من المؤسسات المعرفية المشاركة.

وتشمل مشاركة «مكتبات الشارقة العامة» مجموعة من اللقاءات مع عدد من المسؤولين إلى جانب زيارات إلى أبرز المكتبات في هولندا، حيث استقبل جناحها وفداً من أعضاء مجلس إدارة «الاتحاد الدولي لجمعيات ومؤسسات المكتبات»، وهم الأمين العام شارون ميمس والرئيس السابق للاتحاد باربرا ليسون والرئيس الحالي فيكي ماكدونالد، حيث أثنوا على جهود مكتبات الشارقة العامة في الارتقاء بدور هذه المؤسسات المعرفية باعتبارها مراكز عالمية لنشر المعرفة وتعزيز الحوار الثقافي.



شراكات استراتيجية

واستقبل جناح «مكتبات الشارقة العامة» أيضاً إيميلي درابينسكي، رئيسة «جمعية المكتبات الأميركية»، وتَركّز الحديث حول جدول أعمالها في الأشهر المقبلة، وأبرزها زيارتها إلى إمارة الشارقة للمشاركة في «معرض الشارقة للكتاب»، كما عقد وفد مكتبات الشارقة اجتماعاً مع «المكتبة الوطنية الفرنسية» لبحث سبل التعاون والتنسيق بين الجانبين بشأن العمل على مشاريع ثقافية مختلفة.

وفي تعليقها على المشاركة في هذا الحدث العالمي، قالت إيمان بوشليبي، مديرة إدارة «مكتبات الشارقة العامة»: «تعكس مشاركتنا في هذا المؤتمر العالمي التزامنا ببناء جسور ثقافية ومعرفية وتعزيز التبادلات المهنية، ومن خلال بحث سبل التعاون وإقامة الشراكات الاستراتيجية مع نظرائنا من المؤسسات المعرفية والاطلاع على أفضل التجارب العالمية الناجحة في هذا القطاع نسعى إلى تسليط الضوء على دور المكتبات باعتبارها بوابة للعلم والمعرفة، ومساحة تلهم الإبداع وتتيح وصول الأفراد إلى المصادر المعرفية المتنوعة، لتحقيق التنمية المجتمعية ورسم ملامح مستقبل مزدهر».



جلسات وورش

ومن المقرر أن يحضر الوفد المشارك من «مكتبات الشارقة العامة» مجموعة من الجلسات وورش العمل التي ينظمها المؤتمر، وتركز على تعزيز المهارات المهنية في إدارة المكتبات، والاطلاع على أحدث التقنيات والاتجاهات في قطاع المكتبات والمعلومات، لضمان مواكبة المتغيرات واستشراف التطورات المتسارعة التي تمر بها المجتمعات، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية ورؤاها الإبداعية، والحفاظ على مكانتها وحضورها بين مجتمعات المعرفة العالمية، كما يستضيف جناحها المخصص مجموعة متميزة من النقاشات والحوارات مع النظراء من قطاع المكتبات، إلى جانب عدد من المنظمات والشركات الرائدة في قطاع المكتبات لبحث سبل التعاون وتعزيز الشراكات معها.