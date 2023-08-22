«العربيّة».. أغزر اللّغات العالميّة بالمفردات

الشارقة (الاتحاد)

أضاءت «مجلّة مجمع اللّغة العربيّة» بالشارقة، في عددها السّادس الصّادر حديثاً، على عدد من الدّراسات والبحوث والمقالات الأدبيّة واللّغويّة والمعجميّة، التي عرّفت القرّاء بإسهامات العلماء العرب في تفسير وتسهيل الكتب العربيّة القديمة، مؤكّدة ضرورة التّحدّث باللّغة العربيّة الفصحى باعتبارها «واجباً قومياً ودينياً» يستحقّ أن يحظى باهتمام الأجيال وطلاب المدارس والجامعات، كما سلّطت المجلّة الضّوء على جهود «مجمع اللّغة العربيّة» بالشارقة في التّواصل مع المراكز البحثيّة والأكاديميّة في دول مختلفة من العالم.

وأثنى الدكتور امحمد صافي المستغانمي، الأمين العامّ لمجمع اللّغة العربيّة بالشّارقة، على جهود العلماء المعاصرين من أمثال الشيخ ابن عاشور، في تيسير العلوم التي تزخر بها المكتبة العربيّة وتمكين الشباب والأجيال القادمة من الوصول إليها، مشيراً إلى أن القرون السابقة أنتجت علماء جادت قريحتهم بمخزون معرفيّ لا حدود له، ولابدّ من تذليلها ووضعها بين أيدي الدّارسين، من خلال البسط والتوضيح، وحلّ العبارات المشكلة فيه، وتوسيع شرح المباحث التي تحتاج إلى شرح واستفاضة في التبيان، لتكون سهلة العبارة ميسرة الوصول إلى أذهان طلّاب العلم في هذا الزّمان.



التّحدّث بالعربيّة

وفي مقالة تحت عنوان «التّحدّث بالعربيّة واجب قوميّ»، أكّد الكاتب محمد عبد الباقي أنّ التّحدّث باللّغة العربيّة الفصحى السّهلة الدّارجة غير المتقعّرة أو المتكلّفة واجب قوميّ ودينيّ للحفاظ على الهويّة العربيّة والدينيّة، لمناهضة الهجمات والتّطورات التي تهدف إلى الإخلال بها، مشيراً إلى أنّ العربيّة هي أغزر اللّغات العالميّة بالمفردات، إذ تحتوي على أكثر من 12 مليون كلمة، ويتحدّث بها أكثر من 467 مليون إنسان، وهي في التّرتيب الرّابع أو الخامس من حيث اللّغات الأكثر انتشاراً في العالم.

كما عرّجت المجلّة على مكرمة صاحب السّمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، التي تمثّلت بالمجلدات الـ36 المنشورة من «المعجم التّاريخيّ للّغة العربيّة»، والتي سلّمها وفد المجمع لـ«معهد الدّراسات الشّرقيّة» بجامعة ياجيلونسكيفي في بولندا. وأبرز العدد السّادس من مجلّة المجمع نتائج زيارة وفد مجمع اللغة العربية بالشارقة لجامعة الفارابي الوطنيّة بكازاخستان.