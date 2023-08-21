10 عروض إبداعية في مخيم ربع قرن للمسرح وفنون العرض

الشارقة (الاتحاد)

في صيف مليء بالتجارب الملهمة في عالم المسرح، برعت كوكبة من منتسبي مؤسسات "ربع قرن" الواعدين في تقديم 10عروض إبداعية بمختلف أشكال المسرح وفنون العرض، خلال مشاركتهم في مخيم ربع قرن للمسرح وفنون العرض "الخيال والإبداع"، الذي نظمته مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، على مدار 5 أسابيع خلال الفترة من 13 يوليو إلى 17 أغسطس 2023.

أقيم مخيم "الخيال والإبداع" في مقر ربع قرن للمسرح وفنون العرض، في "سيتي سنتر" الزاهية بالشارقة، تحت شعار "نتخيل ونبدع مسرحاً للمستقبل"، مستهدفاً 100 مشارك ومشاركة من منتسبي مؤسسات ربع قرن المتمثلة في "أطفال الشارقة، ناشئة الشارقة، سجايا فتيات الشارقة والشارقة لتطوير القدرات"، في الفئات العمرية من 6 إلى 31 عاماً، بهدف إبراز الدور الريادي لمؤسسة ربع قرن في تنشئة أجيال واعية ومؤثرة، فضلاً عن تنمية مهارات المنتسبين في مجال المسرح وفنون العرض، وتعزيز قدراتهم الإبداعية وتطوير شخصيتهم الحسّية والمعرفية والجسدية والقيادية التي تمكنهم من تقديم عروض فنية بلغة بصرية عالمية.

أدوات تعبيرية ومهارات

أسهم المخيم في تمكين المنتسبين من امتلاك الأدوات التعبيرية والمهارات، التي ساعدتهم في التعبير عن أنفسهم ورفع مستوى تواصلهم الفعّال مع العالم من حولهم، وذلك من خلال مرحلتين أساسيتين، كانت المرحلة الأولى عن الفنون المسرحية والإبداع، أما المرحلة الثانية فتناولت فنون العرائس والخيال، لبناء شخصيتهم المتوازنة وتبني السلوك الإيجابي بطريقة خلاقة تنعكس إيجاباً على مجتمعهم ووطنهم.

حيث تلقى المنتسبون معارف إبداعية على أيدي نخبة من خبراء المسرح وفنون العرض في الوطن العربي، والذين قدموا للمنتسبين خلاصة خبراتهم عبر الجلسات التفاعلية والورش التدريبية التي قدمها كل من المدربين آلاء حماد وسالما بن الأغا ولؤي شانا في الفنون المسرحية والإبداع، إضافة إلى الخبير الأسعد المحواشي والخبيرة هنادة الصباغ في مجال فنون العرائس والخيال، إلى جانب الفريق الإبداعي المساعد والمكون، تحت إشراف الدكتور عدنان سلوم خبير الفنون المسرحية في مؤسسة ربع قرن.

وأسدل المخيم الستار على مجموعة من العروض المبتكرة التي ساعدت المنتسبين في ترك بصمة إبداعية لدى الجمهور، واستثمار شغفهم بالمجال المسرحي في رحلة ممتعة لاكتشاف الذات، والتي عبروا من خلالها عن حكاياتهم وقصصهم، حيث قدم أطفال الشارقة في المرحلة الثانية والختامية لفنون العرائس والخيال عرضاً بعنوان "طائر الحكايات"، فيما قدمت سجايا فتيات الشارقة عرضاً بعنوان "الحص"، وشارك ناشئة الشارقة بعرض "وجوه"، والشارقة لتطوير القدرات بعرض "مكبث"، هذا بالإضافة إلى عروض المرحلة الأولى للفنون المسرحية والإبداع والتي شارك فيها أطفال الشارقة بعرض "المفتاح"، وناشئة الشارقة بعرضي "كنز" و"نحن نمثل"، وسجايا فتيات الشارقة بعرضي "شاشة ملونة" و"منقود"، ومؤسسة الشارقة لتطوير القدرات بعرض "مقابلة عمل".

فريق التدريب مع بعض المشاركين

يذكر أن مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، والتي تم الإعلان عن إطلاقها في سبتمبر 2016 بتوجيهات كريمة من قرينة صاحب السمو حاكم الشارقة، سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة مؤسسة ربع قرن لصناعة القادة والمبتكرين، تُعد أول مؤسسة إماراتية وعربية وإقليمية ترمي إلى بناء جيل إماراتي قادر على قيادة المستقبل والتأثير فيه ملتزم بهويته الوطنية؛ وتنضوي تحتها كل من أطفال الشارقة، وناشئة الشارقة، وسجايا فتيات الشارقة، والشارقة لتطوير القدرات "تطوير".