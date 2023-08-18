مبارك عمّان.. تشكيل بألوان الأساطير

محمد نجيم (الرباط)

أعمال الفنان والتشكيلي المغربي مبارك عمان التي قدمها مؤخراً في رواق بمدينة طنجة، مستقاة من التاريخ القديم حيث يستدعي رسوم إنسان الكهف بحمولة جمالية تحاكي الحقيقة والواقع وتطرح أفكار ورؤى ذلك الإنسان القديم الذي واجه تحديات الطبيعة وشراسة الحياة، من حروب ومجاعات وأوبئة، كما نجح الفنان أيضاً في رسم أعماله بمواد مستخلصة من الطبيعة كالحناء والتراب والخشب ومواد أخرى. وتكشف أعماله عن بعد جمالي وسرديات بصرية تقوم على استحضار الأسطوري والمتوغل في حياة الإنسان البدائي وتأخذ المتلقي إلى عوالم فسيحة يلفها والغموض والسحر والأسطورة.

إن الخيط الناظم في أعمال الفنان مبارك عمان هو ذلك التعلق الشديد بتعقب القدامى وخربشاتهم على جدران الكهوف والصخور في أعالي الجبال وقممها، فكل خربشة هي رسالة وصرخة معبرة عن المصير المشترك للإنسان في كل الأمكنة والأزمنة.

ونجد في لوحات مبارك عمّان بعض عناصر عالمه الملوّن. والنتيجة هي انطباع غامض وجميل سرعان ما يتسرب إلى ذواتنا ويجعلنا نظن أننا أمام لوحة مقدودة من جدار أثري سبقت رؤيته، لولا تلك اللمسة الفنتازية التي يضفيها الفنان على لوحته ويجمع بواسطتها مختلف عناصرها.

وقد وصف أعماله الفنان والناقد عزيز أزغاي قائلاً: لتحقيق هذه الغاية الجمالية، يراهن مبارك عمّان تقنياً على عدد من المفردات والوسائط الشكلية الكفيلة ببث روح القدم في الجديد والمنتهي في الطارئ، مثل استعماله في التلوين الصبغات الطبيعية، وتثبيته قطعاً نحاسية ومساحيق ترابية، وعمله فوق هذه التركيبة المختلطة وفقاً لمتوالية لونية غالباً ما تتراوح بين الأزرق السماوي والأحمر الآجوري، وتميل إلى اللمسة الخفيفة، المتوارية والموزعة فوق سند القماش برهافة واضحة.

ومن هذه الزاوية يمكننا قراءة وتفسير أشكال وهيئات تلك الحيوانات والكائنات التي تبدو في لوحة الفنان مشطورة بين أحاسيس متضاربة: إذ تبدو مألوفة بقدر ما هي غريبة، واضحة بقدر ما هي هلامية، ومكتملة بقدر ما هي ناقصة، وهي إلى هذا تعكس ذلك الصراع بين الخير والشر الذي سكن العالم ورافق الإنسان منذ أبجدياته اللونية الأولى وحتى مغامراته الرقمية الراهنة.