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ثقافة

منطقة القوز الإبداعية.. نجاحات وإنجازات لافتة

منطقة القوز الإبداعية.. نجاحات وإنجازات لافتة
18 أغسطس 2023 01:28

دبي (الاتحاد)
كشفت هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة» عن تحقيق منطقة القوز الإبداعية نجاحات وإنجازات لافتة تعكس أهمية المنطقة وحيويتها، وذلك عبر مجموعة المبادرات والفعاليات التي نظمتها «دبي للثقافة» دعماً للمبدعين، وتوفير كافة المتطلبات التي تُمكنهم من التعبير عن أفكارهم ومشاريعهم المبتكرة، ما يساهم في تعزيز قوة الصناعات الثقافية والإبداعية، وتحقيق رؤية دبي الثقافية الهادفة إلى ترسيخ مكانة الإمارة مركزاً عالمياً للثقافة وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.
وشهدت منطقة القوز الإبداعية إطلاق 15 مبادرة نوعية، وتنظيم 45 فعالية، شملت 30 ورشة عمل، و6 جلسات حوارية ونقاشية بالإضافة إلى 4 عروض أدائية وسينمائية، في أكثر من 25 موقعاً ضمن المنطقة التي استقطبت فعالياتها نحو 3000 مبدع ورائد أعمال وفنان.

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كما شهدت أيضاً تنظيم 3 معارض للبيع بالتجزئة، بالإضافة إلى جولتين ميدانيتين أتاحت من خلالها للمشاركين فرصة القيام بجولة واسعة تطوف أرجاء منطقة القوز الإبداعية لاكتشاف أسرارها وجواهرها المخفية.
وتعاونت الهيئة مع 40 جهة مختلفة، بهدف دعم رواد الأعمال وأصحاب المواهب وتطوير مهاراتهم وقدراتهم المختلفة. كما نظمت أيضاً «حاضنة القوز الإبداعية» التي شهدت عقد 10 ورش عمل متنوعة شارك فيها نحو 350 مبدعاً تمكنوا من طرح أفكارهم ومناقشة خطط مشاريعهم مع مجموعة من الخبراء.
وشهد «شهر الصُنَّاع» الذي نظمته «دبي للثقافة» بالتعاون مع «السركال للاستشارات»، و«ميك ووركس - الإمارات»، و«كولاب»، عقد 10 فعاليات رئيسة شارك فيها نحو 250 مبدعاً ورائد أعمال. وفي المقابل، تواصل «دبي للثقافة» تنظيم فعاليات برنامج دبلوم «مبتكر» لمهارات تصميم وتطوير النماذج الأولية للمشروعات الريادية الذي يستمر حتى أكتوبر المقبل، حيث تمكن البرنامج من استقطاب 25 مشاركاً للاستفادة من ورش العمل المتنوعة التي تشرف عليها نخبة من أفضل المتحدثين والخبراء في الصناعة يعملون على تطوير مهارات المشاركين الشخصية والفنية وتنمية معارفهم وقدراتهم المختلفة والتعرف على «رحلة المنتج من الفكرة وحتى التصنيع». 

منطقة القوز الإبداعية
دبي
الإمارات
هيئة الثقافة والفنون
دبي للثقافة
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