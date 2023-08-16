15 قاعدة بيانات رقمية من «بيت الحكمة»

الشارقة (الاتحاد)

وضع «بيت الحكمة» بالشارقة بين أيدي الباحثين والأكاديميين والطلاب ملايين المصادر المعرفية بمختلف أنواعها، من كتب ومجلات وأطروحات علمية ودراسات وأبحاث ورسائل تخرّج وملفات مسموعة ومرئية، عبر خدمة «المكتبة الرقمية» التي تتضمن 15 قاعدة بيانات، تتصل بأشهر وأوسع الموسوعات الرقمية في العالم، وتتيح للمشتركين فيها إمكانية الوصول من أي مكان في العالم، لتشكل إضافة قيّمة للصرح الثقافي الرائد الذي تحتضنه إمارة الشارقة.

ويقدِّم «بيت الحكمة» لأعضائه المشتركين في خدمات «المكتبة الرقمية» مزايا حصرية للوصول إلى موارد رقمية ثرية ومتجددة، يتم تحديثها يومياً عبر موقعه الإلكتروني، حيث يمكن للأعضاء اختيار الباقة التي تناسب احتياجاتهم واهتماماتهم، والاستفادة من هذه الموارد لتعزيز معلوماتهم وتطوير مهاراتهم والاستعانة بها من قبل طلاب الدراسات العليا والأكاديميين من مختلف التخصصات لإعداد رسائل التخرج، فضلاً عن الطلاب في مختلف المراحل الدراسية.



المكتبات الرقمية العالمية

وتضم المكتبة الرقمية عدداً من أهم المكتبات الرقمية في العالم، التي توفر محتوىً ثرياً ومتنوعاً باللغة العربية وغيرها من اللغات، منها مكتبة «المنهل» الإلكترونية، التي تحتوي أكثر من 100 ألف منشور من الكتب والمجلات العلمية والأطروحات الأكاديمية باللغة العربية، وتغطي موضوعات العلوم الإنسانية والاجتماعية والإسلامية والتربوية والقانونية والصحية والهندسية، و«نهلة وناهل» الخاصة بكتب الأطفال باللغة العربية، و«أوفردرايف»، وهي خدمة تتيح إمكانية الاستعارة من بين مجموعة كبيرة ومتزايدة من الكتب الصوتية في أي وقت وفي أي مكان.

وتضم مكتبة «بيت الحكمة الرقمية» أيضاً «مكتبات بروكويست»، ومن أبرزها «بروكويست للأطروحات والرسائل الجامعية»، وهي المجموعة الأكثر شمولاً للأطروحات والرسائل العلمية في تخصصات عديدة من جميع أنحاء العالم، بأكثر من خمسة ملايين عنوان، و«الكتب الإلكترونية المركزية» التي تشمل 233 ألف كتاب ومرجع، و«بروكويست سنترال»، أكبر مصدر دوري يضم قواعد بيانات شاملة ووافية في جميع التخصصات والمجالات الرئيسة، و«إي آي آر إس ديسكفرر»، قاعدة البيانات المرجعية المنسقة تحريرياً بغرض دعم تعليم وتعلّم مهارات البحث الأساسية في مراحل التعليم الابتدائية والثانوية، بالإضافة إلى «برس ريدر» التي تتيح فرصة تصفح آلاف الصحف والمجلات باشتراك واحد، و«مكتبة الفيديو الإلكترونية العامة» التي تضم قاعدة بيانات شاملة لبث مقاطع الفيديو للمكتبات العامة، وغيرها الكثير.

ويدعو «بيت الحكمة» كل الأفراد المهتمين بهذه الثروة من الموارد إلى بدء رحلة من الارتقاء الفكري والثقافي من خلال الاطلاع الحصري على هذه المجموعات من أي مكان في العالم، إلى التسجيل للعضوية عبر زيارة الموقع الآتي: https://houseofwisdom.ae/membership.

عالم فريد

وفي تأكيد على التسهيلات والخيارات المميزة التي تقدّمها «المكتبة الرقمية»، قالت مروة العقروبي، المديرة التنفيذية لـ«بيت الحكمة»: «لا يغيب عن بيت الحكمة ما يمثله الباحثون والأكاديميون والطلاب من قيمة تضيف إلى المجتمعات خلاصة تجاربها الرائدة، وتثري المشهد المعرفي بدراساتها المتنوعة التي تشكل المكتبة الرقمية مورداً يكفل لها الاطلاع على أحدث وأهم الدراسات الحديثة في مختلف التخصصات، حيث تتجاوز بخدماتها كافة الحدود الجغرافية، وتصل إلى المستخدمين من جميع أنحاء العالم بأسهل وأسرع الطرق التي تضمنها تقنيات الاتصال الحديثة، التي تعتمد على البيانات الواسعة».

وأضافت: «نرحّب بجميع الأفراد المهتمين باستكشاف عالم فريد من الموارد والمصادر المعرفية من جميع أنحاء العالم، ونتطلّع إلى استفادتهم من الانضمام إلى هذا المنبع الثقافي الفريد من المعلومات، والانخراط في مجتمع عالمي من المتعلّمين والباحثين، لفتح آفاق جديدة من التعلّم والاستكشاف، وبهذا تسهم المكتبة في تحقيق رؤية بيت الحكمة بأن يكون نموذجاً لمكتبات المستقبل، ومركزاً لتوفير مصادر العلم والمعرفة، وتعزيز الثقافة والإبداع بين فئات المجتمع».



باقات عدة

ويقدّم «بيت الحكمة» حزمتين مختلفتين لتلبية كل الاحتياجات، حيث تتوفر العضوية العادية بمبلغ 400 درهم إماراتي سنوياً/ 320 درهماً للطلبة، وتتيح لهم إمكانية استعارة ما يصل إلى 12 كتاباً في وقت واحد لمدة 15 يوماً، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى جميع المصادر الرقمية، كما يتمتع أصحاب هذه العضوية بخصومات تصل إلى 10% على جميع البرامج وفي مطعم «تشيه»، ومتاجر الهدايا، وحجوزات غرف الاجتماعات.

وأما العضوية المميّزة، فتصل قيمة الاشتراك السنوي فيها إلى 800 درهم/ 640 درهماً للطلبة، وتوفّر إمكانية استعارة ما يصل إلى 20 كتاباً في وقت واحد لمدة 21 يوماً، فضلاً عن إمكانية الوصول إلى جميع المصادر الرقمية ودخول جميع الفعاليات والأنشطة، ومن الخصومات التي تقدمها حجزان مجانيان لغرف الاجتماعات سنوياً، وخصم 15% على كل من حجوزات المخبر ومعداته، وخدمات إسبريسو الكتب ومتاجر الهدايا، وخصم بقيمة 20% على جميع البرامج، بالإضافة إلى خصم بقيمة 10% في مطعم «تشيه»، وعلى حجوزات غرف الاجتماعات.