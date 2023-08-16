رؤية لترجمة الآداب المكتوبة بالألمانية

كمال عبد الحميد

الترجمة؛ ترجمة الأدب تحديداً، طالما كانت وستظل موضوعاً للجدل، وما بين قول إيطالي شائع بخيانة المترجم، وقولٌ آخر باستحالة وجود لـ «الترجمة النهائية المطلقة»، تظل الترجمة في جوهرها عملية إبداعية تتطلب جهداً ووعياً وثقافة وحساسية بالغة، إذ إن الوصول إلى روح النص المستهدف يتطلب حسب المترجمة الشابة آية عبد الحكيم: (أرفع ما يمكن أن يبلغه المترجم، لا سيما مترجم الآداب، أن يكون على دراية واسعة وعميقة بفيلولوجيا هذه اللغة، وتاريخ تطورها، والآلية التي تتطور بها).

في حديثها إلى (الاتحاد الثقافي) تسرد آية عبد الحكيم جوانب من تجربتها مع الترجمة ومشروعها لبناء صورة حقيقية منصفة للآداب المكتوبة باللغة الألمانية، وتسليط الضوء على الأدب النمساوي تحديدًا، إضافة إلى رؤيتها وعلاقتها الخاصة والمتفردة مع اللغة الألمانية وجمالياتها.

بداية تضيء آية عبد الحكيم على نشأتها والإشارات الأولى الدالة على شغفها، تقول: أنا من مواليد القاهرة. بدأ شغفي بالقراءة والمطالعة منذ سن مبكرة؛ حيث كانت الرغبة في تقليد الجَدّ وهو يقرأ الجريدة. بعدها التهمت مكتبة أبي، ما سمح لي بقراءته وما منعني منه وكنت أقرأه سرًا، لاعتقاده بأنه ليس مناسبًا بعد. إن ألذ وأمتع ما قرأت في أثناء هذه الفترة الكتبُ التي مُنعت منها. وفي سن الخامسة عشرة عثرت على الكوميديا الإلهية لـ«دانتِه» (هكذا تفضل آية أن تكتبه بدلاً عن الترجمة الشائعة «دانتي»)، والتي كانت حافزًا عظيمًا لتعلُّم الإيطالية والرغبة في الترجمة. أما بخصوص الدراسة فقد التحقت بكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بالإسكندرية، ولم أستطع استكمال فصل دراسي واحد؛ وجدت أنني سأضيع وقتًا كبيرًا من دون استفادة حقيقية لأسباب ترجع إلى المنهجية والمادة المدروسة. وحولت مسار دراستي إلى علوم اللغة الألمانية وآدابها بكلية الألسن؛ نظرًا لأني أنهيت الثانوية وقد تعلمت الإيطالية والألمانية وبعضًا من الإسبانية والإنجليزية طبعًا. كنت على دراية بأن اللغات عوالم غامضة مغرية أحب الطرق على أبوابها كي أقوض جهلي بأكثر الطرق عذوبة، لا سيما عندما يكون باللغة الألمانية. أما عن الترجمات التي أنجزتها فالأولى نوڤيلا «الموت في البندقية» لتوماس مان ثم «الهروب بلا نهاية» للنمساوي يوزِف روت، بعدها رواية «أيوب» لنفس الأديب، تلاها روايتان قصيرتان لصديقه تسڤايج. ويعد روت أحد أهم مكونات مشروعي الترجمي المرتكز على بناء صورة حقيقة منصفة للآداب المكتوبة باللغة الألمانية، وتسليط الضوء على الأدب النمساوي تحديدًا، فبجانب إعدادي لترجمة «مارش راديتسكي» و«مدفن الكبوشيين»، أترجم حاليًا روايتين قصيرتين للنمساوي آرتور شنيتسلَر. وتظل ترجمة توماس مان، بخاصة الجبل السحري، مشروعًا قائمًا ومراوغًا طوال الوقت، لكنه يحتاج مزيدًا من الاستقرار لإتمامه كما يليق به.



شرارة البدء

تنتقل آية عبد الحكيم إلى الحديث عن علاقتها باللغة الألمانية، وترجماتها عنها حتى الآن، ولماذا اختارت أعمالاً من دون غيرها، وما هي الشروط الواجب توافرها في أي عمل تتصدى لترجمته، وعلاقتها بالنص قبل الترجمة، تجيب: عنادي سيد تجربتي مع الألمانية. لقد ظلمتها البروباجندا ظلمًا أضخم من صعوبتها. أردت تعلمها تنكيلًا بغموضها وعصيانها لكن ما حدث كان أنني همتُ بها. بدأ الأمر من «الساعات» لـ «ريلكه». أردت قراءة هذه الأشعار بلغتها. لكن شرارة البدء الحقيقية كانت من هكذا تكلَّم زارادشت، بالتحديد نشيدا الليل والرقص اللذان دفعاني إلى البدء، فلو أردت شكر نيتشه لن يكون لأنه ثَقَف في عقلي شيئًا بل لأنه ألقى بي في هذه اللغة حيث الأصالة والأريحية مع حركة التاريخ في آن واحد، فضلًا عن الرقة والشاعرية والدقة والوضوح الناجم من العمق. هذه الحماسة وهذا العناد هما قطبا اختياري للنصوص، بحيث لا بد وأن يحتوي النص على جماليات هذه اللغة والأسلوب ومكابدته للفناء: توجد نصوص ضد الفناء ولا يكون البشر هم جمهورها الحقيقي، بل يلعب الزمن هذا الدور الفارق. على سبيل المثال أول ما ترجمت كما ذكرت كانت نوڤيلّا «الموت في البندقية» لتوماس مان. والجدير بالذكر أنها الترجمة الخامسة للرواية نفسها، والآن أعد مخطوطة جديدة لها، منقحة بعد سنوات النضج من العمل في الترجمة، هذا الشغف لم يجِئ إلا من تفرد النص في تناول موضوعه بهذه اللغة. في سياق متصل جاء اختياري للـ «الهروب بلا نهاية». لدينا في الأدب العالمي المكتوب عقب الحرب العالمية الأولى روايتان شهيرتان: واحدة فرنسية للفذ سيلين «رحلة إلى آخر الليل» وهي سبب شروعي في تعلم الفرنسية نظرًا لرداءة الترجمات حتى ترجمها عاصم عبد ربه، والثانية ألمانية «كل شيء هاديء في الجبهة الغربية» لريمارك. ربما تتفوق رواية روت على هاتين الروايتين في عمق التحليل بصورة مكثفة ليست صعبة وممتعة، الرواية تقول باختصار إنني يمكنني سرد التاريخ بأدق تفاصيله بتتبع أحداث وجود شخصية واحدة بلغة بسيطة وشديدة الدقة. هذه السمة رئيسة في أدبه، لعلَّ ذلك نابع من كونه درس علوم اللغة الألمانية وآدابها كذلك. لقد تجلَّت بوضوح شديد في رواية «أيوب» التي على وشك الصدور لأول مرة باللغة العربية عن دار ميتافورا للنشر؛ إذ أعاد حكاية يومية تكاد تغيب من فرط وجودها للحياة، حكاية قديمة جدًا كما هو ظاهر من عنوانها التراثي «أيوب» وأكسبهما «الحكاية إلى جانب اللغة نفسها» بعدًا جديدًا سوف يغير نظرة القاريء العربي عن الأدب الألماني برمته.



ضوء جديد

من يقرأ ترجمات آية عبد الحكيم يكتشف أن ثمة علاقة خاصة وعميقة بينها وبين مكونات المفردات وتراكيبها ودلالاتها، وربما يندر في جيل الشباب أن يكون لدى المترجم هذا الحرص البالغ على الغوص خلف المفردات، لذلك سألتها عن رؤيتها لعلاقة المترجم باللغة التي يترجم عنها، عمَّا تعنيه الترجمة لها، عن النظرة التقليدية للمترجم، عن القول بالخيانة.

تجيب آيه عبد الحكيم: علاقة المترجم باللغة التي يترجم عنها، أي لغة، ينبغي في رأيي أن تكون مؤسسة ليس على الاتقان وحسب، وليس أيضًا على ديمومة الفهم المتعمق لهذه اللغة ومنطقها وطريقة رؤيتها للعالم والأشياء بدءاً من النغمات الصوتية وحتى المضامين والتصورات الفكرية المعبرة عنها في صورة كلمة أو مفردة فقط، لأن أرفع ما يمكن أن يبلغه المترجم، لا سيما مترجم الآداب، أن يكون على دراية واسعة وعميقة بفيلولوجيا هذه اللغة، وتاريخ تطورها، والآلية التي تتطور بها، هذا مما لا ريب فيه من خلال القراءة المتخصصة وغير المتخصصة من قصص وروايات وشعر إلخ.. لأن تمكُّنه مما سبق، جميعًا، إلى جانب تمكنٍ مماثل للغته الأم، يجعلا من العلاقة بينهما علاقة صحية ونبيلة وحيوية غير آلية أو صنمية، الأمر يستغرق وقتًا وجهدًا عظيمًا يتخلله ربما عشرات الصفحات في تحليل جملة أو مفردة واستنطاقها كي تفرغ لنا ما في جبتها كله، كيلا تكون منزعجة أو متوارية أو غامضة في جسدها اللغوي الجديد، أقصد في مرادفها في اللغة الهدف. يمكننا القول إن هذا جزء مما تعنيه الترجمة لي.

تضيف آية: ذلك فضلًا عن كون الترجمة عملية بحث وتنقيب ومفاضلات ومقارنات وتنقية تتم من خلال القراءة أولًا لاختيار النص، ثم تأتي بعد ذلك هذه الرحلة التي نضفي فيها عليه مصدر ضوء جديد؛ فالترجمة من وجهة نظري عمل فني يوازي العمل الفني الأصلي أيً كان جنسه. هي فن الحركة، الحركة كما أفهمها ألمانيًا بكلمة «Bewegung»؛ إذ جمعت هذه المفردة دلالة التحرك الفيزيقي وكذا التحرك الوجداني، حيث أن كل نص يظل محليًا حتى يُترجم، أو إلى أن يتقن جميع البشر اللغة المكتوب بها وهذا مما لا يمكن وجوده. ويؤسفني قول إننا لم نكون أية نظرة بعد، بصورة حقيقية، حتى تكون هناك نظرة تقليدية له وأخرى أكثر نضجًا وتثقُّفًا. لكن على أية حال.. ما زال ينظر إلى المترجم بصفته ذلك الشخص الذي يخلو عمله من الاقتراب من المثالية أو الإتقان، المترجمون خائنون كما يقول الإيطاليون؛ غير أن واحدًا من أولئك الطليان كتب كتابًا في الترجمة أعده من أعظم ما كتب في الموضوع، ولن أعرض لأفكاره هنا بل سأكتفي بعنوان الكتاب الدقيق والعظيم، قال: Dire quasi la stessa cosa أي قول نفس الشيء تقريبًا: هذه ال «تقريبًا» نقضت كل تصور تقليدي عن الترجمة والمترجم، تلك الخيانة هي المساحة التي تتمسك فيها كل ثقافة بتفردها وتأبى أن تصير عالمية، وهذا أمر محمود، ومنه يتجلَّى مكون من جوهر الترجمة، إذ إنها في المقام الأول عمل اجتماعي يحاول تقويض السياج وخلق مساحات رحبة للانفتاحٍ على الآخر، وأحب أن أردف: تقريبًا! هذه الأخيرة يتناقص اتساعها بما نثري الترجمة به من هوامش ضرورية وحواش ومقدمات أو تعليقات، وبالمناسبة أود أن أبيَّن أهمية مقدمات النصوص المترجمة، وإنها ليست تأويلًا أو وجهة نظر كاتبها عن العمل، إن تأويل النصوص لا يمكن أن تتسع له مقدمة أو يفعل تعليق، إنها مجرد مداخل لتمهيد أراضٍ يجهل بها القاريء، في معظم الأحيان، كليةً.



تحديات وطموحات

في إجابتها عن سؤال حول واقع الترجمة في مصر تحديداً، والظروف والتحديات التي يواجهها المترجمون الشباب، تقول آية عبد الحكيم إن رؤيتها لحركة الترجمة الأدبية في مصر حاليًا تحاول أن تكون متفائلة أكثر مما هي عليه.. مضيفة: إن الجهد والإخلاص المبذول من قبل المترجمين الشباب، نحتاج أضعافه كي نتجاوز ركام المعرفة المتوهمة عن الآخر، وكذا لنتجاوز أصنامًا اكتسبت صنميتها من عدم معرفة. ويبدو أنني اخترت البدء بهذا التحدي نظرًا لكونه أثقلها. دعني أخبرك إن بعض القراء مصابون بما أحب تسميته بـ «معرفة مونتالِه» نسبة إلى الشاعر الإيطالي أوجّينو مونتالِه وقصته الشهيرة المتعلقة بكتابته واحدة من أمتع قصائده عن نوع من الورود يصادفه أثناء تمشية فيدهشه جماله ويمدحه كأنه يراه لأول مرة، وقد دهشت السيدة التي كانت معه من تصرفه، لأنه كتب بالفعل قصيدة جميلة عن هذا النوع بالتحديد من الورود، فردَّ عليها بأن قصائده، إذن، كانت عن الكلمات لا عن الأشياء! أود قول إننا في الواقع لم نقرأ شيئًا كثيراً بعد مما أنتجته الأمم الأخرى: مُتَرجمًا. يرجع ذلك لأسباب عديدة منها الحذف. فالحذف في الترجمات قضية أكبر وأعمق مما تبدو عليه؛ إن السلطة التي مارسها بعض مترجمينا السابقين، وكذا الداخلون في عملية الترجمة، على النصوص بالحذف والتبديل، تكاد تفوق سلطة كل المحررين الأدبيين في تهذيب النصوص، مع مراعاة الفارق والآلية، فالأول قد يحذف من النص كي يصبح أجمل، أما ما فعله بعض مترجمينا كان مشوِّهًا للغاية. إن ما يعجبني في جيلنا، وبعض الجيل السابق علينا، أننا ندرك، معظمنا، بوضوح ما تمَّ فعله ونعمل على إصلاحه قدر إمكاننا وإمكاناتنا.. لا سيما ما أراه في اللغة الروسية والإسبانية مؤخرًا وكذا الألمانية والإيطالية، على أمل أن تتسع الدائرة لتشمل لغات مثل الهنجارية والهولندية إلخ. أما عن التحديات الخاصة بالمقابل المادي فليس بخفي أن أجور الترجمة الأدبية متهالكة، لا يوجد مترجم قادر على التفرغ التام والإخلاص الصميم للترجمة، ذلك راجع بصورة أساسية إلى ما يمر به نظام عالمنا الاقتصادي من توعك، الأمر الذي تحترف بعض دور النشر استغلاله لصالحها، والاستثناء كما تعلمون غير نافٍ للقاعدة.