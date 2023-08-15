«في قصصهم عبرة» تستعرض حكايات مختارة من سيرة بني هلال

سعد عبد الراضي (أبوظبي)

نظمت أناسي للإعلام سلسلة من حلقات موعد نقاش بعنوان «في قصصهم عبرة»، وذلك في إطار أنشطة وفعاليات السفارة الثقافية لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (الألكسو) التابعة لجامعة الدول العربية، تضمنت ست حلقات نقاشية أسبوعية عن حكايات مختارة من سيرة بني هلال، قدمتها الكاتبة سناء أبو هلال، عضو اتحاد الكتاب والأدباء الأردني والإماراتي.

وتعد هذه السلسلة واحدة من فعاليات موعد نقاش الذي أسس في عام 2017، وتديره الإعلامية فاطمة النزوري ليواصل أهداف أناسي للإعلام ومسيرتها، ويحقق نوعاً غير تقليدي من التواصل الفكري يعتمد على التفاعل بين عضوات الموعد، عبر مشاركتهن في البحث والنقاش لخلق أجواء معرفية ممتعة تثري العقل والروح معاً، وذلك بمشاركة نخبة من الدكاترة والخبراء المختصين من كافة أرجاء الوطن العربي.

واشتملت جلسات موعد نقاش على ست حلقات بعناوين مختلفة، وكانت الحلقة الأولى بعنوان «بانوراما على جزيرة العرب وسيرة الهلاليين»، والحلقة الثانية بعنوان «قصة أبو زيد الهلالي في التسامح والبطولة»، والحلقة الثالثة بعنوان «قيمة الحب عند الأصايل»، والحلقة الرابعة بعنوان «عندما يكون خصمك بطلاً» وتتحدث عن هجرة العرب إلى الشمال الإفريقي وقصة تغريبة بني هلال، والحلقة الخامسة تتحدث عن بني هلال في مصر، والحلقة السادسة بعنوان «بطلة من الزمن الماضي» وتتحدث عن الجازية الهلالية.



قيمة الحب

واستهلت الكاتبة سناء أبو هلال حديثها في بداية السلسلة بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم «إنَّما بُعثتُ لأتمِّمَ مكارمَ الأخلاقِ»، قائلة: شاء الله أن تكون رسالة نبيه في أرض جزيرة العرب، والتي كان سكانها من العرب الذين لديهم شيم نبيلة، ولذلك أرسل الله نبيه صلى الله عليه وسلم ليكمل الأساس المتين من الأخلاق العظيمة، ويضيف إليها جمالاً ويزيل السيئ منها، ويدعوهم لعبادة الله وحده.

وقد وجهت الكاتبة في افتتاحيتها للقصص الشكر للإمارات على الاستضافة، وعلى تبنيها هذه الجماليات لوضع الموروثات النبيلة على طاولة النقاش ليستمد منها الأجيال العبر الجميلة، ويأخذوا الخلق الطيب النافع ويبتعدوا عن الخلق السلبي. وبدأت بعرض بانوراما عما كانت عليه جزيرة العرب قديماً قبل الإسلام وبعده (حدودها قديماً، وطبيعة الأرض، وأهلها ومساكنهم ومهنهم وحياتهم الاجتماعية وأخلاقهم الأصيلة) مدعمة العرض بأبيات من الشعر حول أخلاقيات وشهامة البدوي في كل الأزمان رغم قسوة العيش.



التسامح والكرم

ثم سردت الكاتبة تاريخ بني هلال في سيرتهم الأولى، وقصة الجد الأول للهلاليين هلال بن عامر وابنه المنذر وأولاده، وروت قصصاً لأبي زيد الهلالي، وذكرت أن رواة السير الشعبية بالغوا في قدرات أبي زيد الهلالي حتى صار من الأبطال الخارقين، واختارت أجمل قصصه في التسامح والكرم والوفاء بالعهد والدفاع عن المظلوم، وحكايات أخرى تثبت حنكته وفروسيته، وذكرت سبب إطلاق الأمثال الشعبية حوله مثل: (كأنك يا أبو زيد ما غزيت)، والمثل الشعبي: (سكة أبو زيد كلها مسالك).كما روت الكاتبة أبو هلال قصة حب جميلة من الموروث الشعبي بعنوان «قيمة الحب في زمن الأصايل». وعرّجت على معاني بعض الأسماء القديمة، وختمت القصة بضرورة إدخال مثل هذه القصص المختارة للمناهج في الجامعات والمدارس بشكل مدروس على أن يستبعد منها ما لا يطابق العقل والواقع ويثبت فيها ما ينفع الطالب لينفع نفسه وبلده.



الهلالية في مصر

تطرقت سناء أبو هلال لعرض محطات رحلة انتقال الهلاليين إلى المغرب العربي، والتي سماها ابن خلدون هجرة العرب إلى شمال أفريقيا، وحروبهم مع الزناتي خليفة. كما ذكرت النتائج الإيجابية والسلبية لوجود بني هلال في مصر، وسردت كيف استقبلهم الصعيد المصري الذي عاشوا فيه هناك فترة من الزمن، كما تحدثت عن أسباب انتشار السيرة الهلالية في مصر وكثرة المنشدين، وعرضت نموذجين، الشاعر جابر أبو حسين وسيد الضوي الذي كان يحفظها كلها واستخدامه للموال المربع في سرد السيرة. وقد شارك عبد الرحمن الأبنودي في برنامج إذاعي يحكي السيرة الهلالية، وقد كتب الأبنودي ما جمعه من أفواه الرواة في تدوين السيرة الهلالية، واستغرق ذلك عشرين عاماً. كما ذكرت أبو هلال وجود الكثيرين من الشعراء الجدد مثل لناجح عمارة وقد رواها بالموال السبعاوي وعرضت مثالاً من شعر رواة السيرة المصريين. وأوضحت أن من أهم المعالم التي تثبت الوجود الهلالي في مصر جامع السلطان حسن الهلالي. واختتمت جلسات موعد نقاش بقصة بطلة من أبطال السيرة الهلالية هي الجازية الهلالية.