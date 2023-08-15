محمد جمال: الاهتمام بالكتاب الإلكتروني لا يزال محدوداً

سعيد ياسين (القاهرة)

محمد جمال، مهندس كمبيوتر منذ عام 2004، لم تكن له أي علاقة بالنشر قبل ذلك، ولكنه كان يكتب قصصاً وروايات ويعرضها على أصدقائه، وفي عام 2014 أثنى عدد كبير منهم على كتاباته ووصفوها بأنها متميزة وعليه أن ينشرها، وبذا تحمس للأمر، وطاف على أكثر من 20 دار نشر في القاهرة، وكانت الصدمة الكبرى أن النشر لكاتب جديد أمر شبه مستحيل، لأن دور النشر ترسل عمله إلى لجنة قراءة، أو تضعه على قائمة الانتظار، أو لأن خطة النشر مشغولة لسنوات طويلة، فقرر في عام 2014 ترك عمله في مجال الكمبيوتر، ليؤسس منصة «كتبنا»، وحصل على النموذج من الخارج، وقام بتطويره ليتناسب مع احتياجات السوق العربي، وأطلقها في 23 أبريل 2015 تزامناً مع اليوم العالمي للكتاب.

وبذلك أسس الكاتب والروائي ورائد الأعمال محمد جمال منصة «كتبنا»، لتكون الأولى عربياً التي تعنى بالنشر الشخصي والإلكتروني، للتغلب على معوقات النشر الورقي التي يواجهها غالبية المبدعين العرب، وصدرت له ثلاث روايات، ومجموعتان قصصيتان، وكتابان سينمائيان هما «بوكس أوفيس» و«جوكر 11:11»، وكتاب «إدوارد سعيد مقابلة ليست أخيرة».



اكتشاف وأمل

ولفت محمد جمال إلى أن منصته انطلقت في مرحلتها الأولى لتساعد أي مبدع مصري أو عربي لينشر كتابه إلكترونياً على الموقع، والمنصة نشرت منذ الانطلاق أكثر من 2200 كتاب إلكتروني، و1850 كتاباً ورقياً، وقدم في المرحلة الثانية من المشروع الكتاب المطبوع من خلال تقنية «الطباعة حسب الطلب».

وقال إن صناعة النشر العربية تبلغ في العام نحو 4 مليارات دولار تتوزع بين الكتب والروايات والقصص والصحف والكتب المدرسية، بينما حجم نسبة الكتاب الإلكتروني لا يزيد على 2 في المئة، وذلك لارتباط الجمهور العربي حتى الآن بالكتاب الورقي، وهذا الرقم تقابله في أميركا 50 مليار دولار، وتبلغ نسبة الكتاب الإلكتروني منها 40 في المئة. وأشار إلى أن السوق العربية صغيرة، ونسبة الاهتمام بالكتاب الإلكتروني ما زالت محدودة، في ظل وجود تحديات كبيرة، مثل القرصنة وغيرها، رغم أنه يمكن للقارئ أن يعطي أمراً لطبع نسخة واحدة بتكلفة أقل وبشكل أسرع، وهو ما يتم الرهان عليه في المنصة.

وعن محددات الاختيار للنشر لديه، قال محمد جمال إن رسالتهم تتمثل في إعطاء الفرصة لأكبر قدر ممكن من المبدعين الجدد، شريطة أن لا يحتوي الكتاب على أي مخالفة قانونية تتعلق بالسب والقذف والتشهير، وألا يكون فيه أي شيء منقول من أعمال أخرى، وأن يكون الكتاب مدققاً لغوياً وبإخراج فني مضبوط بحيث يخرج بأفضل شكل، وأنهم لا يتدخلون في الجانب التحريري أو المحتوى الخاص بالمؤلف.



كتب صوتية

وكشف الناشر المصري عن وجود مجموعة خدمات تقدمها المنصة، حيث يجهزون الكتاب ويحررونه بمساعدة الكاتب نفسه، ليظهر المحتوى في أفضل صورة، بجانب التسويق والإعلانات واستخدام السوشيال ميديا، لمساعدة الكاتب في أن يبدأ مشواره ويتعرف عليه الجمهور، ويصل للجوائز، علاوة على أنهم طرحوا خلال الفترة الماضية أكثر من 60 كتاباً صوتياً بالتعاون مع منصات الكتب الصوتية.

وطالب جمال بضرورة توفير البنية التحتية للنشر، مثلما يحدث في مدينة «الشارقة للنشر»، لتخرج المطبوعات بأفضل صورة، وأوضح أن ثورة التكنولوجيا ومواقع التواصل فتحت شهية الجميع للقراءة والكتابة.