الثلاثاء 15 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

الهيئة العربية للمسرح تقدم عرضاً في بنغازي

مشهد من المسرحية (من المصدر)
15 أغسطس 2023 01:01

ساسي جبيل (تونس)

أخبار ذات صلة
السعودية ومصر تبحثان الأوضاع في المنطقة
اشتباكات مسلحة في طرابلس

ضمن أنشطة الهيئة العربية للمسرح وفي إطار حرصها على برمجة أنشطتها بمختلف أقطار الوطن العربي، تم عرض مسرحية «الهروب من التوبة» في مدينة بنغازي الليبية بمناسبة الورشة التي نظمتها الهيئة لكتابة السيناريو والتي اختتمت أعمالها السبت الماضي.
المسرحية التي كتبها العراقي فلاح شاكر، ومن إخراج التونسي عبدالواحد المبروك، وإنتاج مركز الفنون الدرامية بتوزر التونسية، وهي من أداء عبدالواحد المبروك وحليمة عيساوي وبلقيس جوادي، وهي عبارة عن ثلاث شخصيات تعاني قلقاً نفسياً ووجودياً تحت وطأة الشعور بالذنب الأزلي، الذي يدفع الضحايا إلى أن يصبحوا قساة أُتيحت لهم الفرصة ليعيشوا دوامة وجع الضمير والبحث عن الخلاص. لكن هل من الممكن الخلاص دون خسارات موجعة؟

مغامرة فنية
وأكد المخرج عبدالواحد مبروك لـ«الاتحاد» أن هذا العمل يمثل مغامرة فنية إلى حدها الأقصى، فنحن لا نروي قصة فقط بقدر ما نقترح صورة بلاغية، حيث تعتمد مسرحية «الهروب من التوبة» على جمالية تمزج بين الصوت والصمت والصورة والمونتاج، ويتطور التعبير والفضاء بطريقة متشظية، ويتدفق النص المتشظي أصلاً عبر الصوت والصمت، وما يقدم من خلال شاشة خلفية يتحاور مع ما يحدث على خشبة المسرح، فيكشف أفعالاً وأحداثاً ويصمت حيناً، يضيف إلى المعاني أفعالاً أحياناً أخرى، فالكلمات والحوارات في مسرحية «الهروب من التوبة» لا تفصح عن الحقيقة، بل تحاول إخفاءها، فالكلمة هنا هي سلاح للدفاع والهجوم من أجل إخفاء الحقيقة وهي وسيلة جديدة للمراوغة والهروب.
ويضيف مبروك: كان عملنا مع الممثل يستند على القوة التعبيرية في الأداء بوعي تجريبي، ويبتعد عن الاشتغال على سيكولوجية الشخصية، فتنفتح على ما هو إنساني كوني، فهو اشتغال على ما يهم الإنسان الآن.
وتنطلق الرؤية السينوغرافية لهذا العمل من القوّة الإيحائية للفضاء، وتعتمد بالأساس على فضاء فارغ، فضاء واحد ولكنّه متعدّد، بسيط ولكنّه متحرّك ويسمح بتوظيف طاقات المؤدي، هو منزل عبارة عن خلوة مظلمة وشارع طويل وممتد بين العتمة والظلام والظلال، أرضية رمادية شاسعة لا يحددها إلاّ المفردات الرئيسية للهوية البصرية للعرض، والتي تضع المؤدي في تحدٍّ مع خصوصيات الفراغ. داخل هذا الفضاء يحضر الصوت والضوء الموسيقى كلغة دراماتورجية الهدف منها تعميق المشهد وصقل الدلالة، والملابس تنساب في الألوان وتتدرج من الأسود إلى الأبيض مروراً بالألوان الرمادية أو العكس كما هو الشأن في الإضاءة، التي تعتمد بالأساس المتدرج والمنطلق من الألوان الأولية الأحمر، الأخضر، الأزرق.

الهيئة العربية للمسرح
بنغازي
ليبيا
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
قافلة للجيش الهندي في جبال الهيمالايا
عربي ودولي
الصين والهند تتوصلان إلى اتفاق حول المناطق الحدودية
اليوم 20:28
جانب من لقاء وزيري الخارجية السعودي والسوري (وكالات)
عربي ودولي
السعودية وسوريا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
اليوم 20:06
جنود ينتشرون في شوارع نيامي عاصمة النيجر
عربي ودولي
بوتين يقدم رؤيته من أجل حل للوضع في النيجر
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©