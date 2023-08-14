الثلاثاء 15 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

«قطوف دانية».. منتخبات من الشعر الإسباني

كافكا وبيكاسو
15 أغسطس 2023 01:01

محمد نجيم (الرباط)

أخبار ذات صلة
9 خيول تتنافس في كأس الوثبة بإسبانيا
«مونديال السيدات» يطيح «آخر الأبطال»!

يأخذنا الكاتب والباحث الأكاديمي المغربي الدكتور محمد محمد خطابي، عضو الأكاديمية الإسبانية الأميركية للآداب والعلوم في كولومبيا، في كتابه الأحدث «قطوف دانية من الشعر الإسباني والأميركي اللاتيني المعاصر»، في رحلة شائقة لنتعرف على أعمال لمبدعين ومبدعات من مختلف البلدان الناطقة باللغة الإسبانية في شبه الجزيرة الأيبيرية (إسبانيا) وفي القارة الأميركية في شقّها الجنوبي المترامي الأطراف، إنها مختارات من روائع ما كتب في تلك البلدان.
إبداعات متعددة المشارب، ومتنوّعة المذاهب لقصائد منتقاة، تنقل القارئ، إلى ماضي الأندلس، وربوع إسبانيا، أو إلى مختلف أصقاع بلدان أميركا اللاتينية على وجه العموم التي تربطنا كعرب وإياها أواصر وثيقة في مختلف المجالات التاريخية، والثقافية، والأدبية، والإبداعية.
وهذا الكتاب في رأي الدكتور خطابي، سيكون مرجعاً للعديد من طلبة اللغة الإسبانية وآدابها، كما سيكون من جهة أخرى وجهة قراءة لعُشّاق الشّعر المكتوب بلغة سرفانتيس، سواء في موطنه الأصلي بإسبانيا أو في مختلف بلدان أميركا اللاّتينية، هذا الشعر الذي نهل، وتأثر بشكل غير خافٍ على أحد على امتداد الدهور والعصور بالشّعر العربيّ عموماً، وبالشّعر الأندلسي العربي على وجه الخصوص.
ولفت الدكتور خطابي إلى العوامل التي أدت إلى نقص ذريع في القراءة، وبالأحرى في قراءة الشّعر المُترجم، وجعلت من الصّعوبة بمكان وضع تفسير واضح لهذه الظاهرة. إلاّ أنّ هناك وجهة نظر الشّاعر الذي ليس له قرّاء كثيرون. إنّنا ما زلنا نستمع إلى أقوال مثل: «إنّ العالم قد أصبح فظيعاً إلى درجة أنّه لم يعد هناك مكان أو وقت للشّعر» أو «إنّ التهديد بالحروب والجوع والأمراض الفتّاكة تعمل على بعث الكآبة في أقلّ الشّعراء حساسيةً وشعوراً»، إلاّ أنّ ذلك ليس عذراً لهجر الشعر، ولا لترجمته، أو قراءته لأنّ الشعر ليس فنّاً زخرفيّاً، ولا أداة من أدوات الزّينة والتنميق. فالشّعر يُفهم عموماً في الغرب بأنّه حامل وحافل بالأشباح والأرواح والرومانسية والرُّؤى والأحلام.
وتعود المنتخبات الشعرية التي ترجمها الدكتور خطابي إلى القرن الـ16، ليترجم لنا بعض الأشعار التي تنتمي للعصر الذهبي للشعر الإسباني، دون أن يهمل الشعراء الكبار في مدونة الشعر الإسباني الحديث أمثال فرديريكو غارسيا لوركا، وميغيل إرنانديث، وأنطونيو ماتشادو، وشقيقه مانويل ماتشادو وأسماء أخرى دون أن ينسى أن ينقل لنا أيضاً بعض الشذرات التي كتبها الرسام الإسباني الشهير بابلو بيكاسو مقارباً فيها بسرد شاعري عوالم لوحاته ومنحوتاته.

الشعر
إسبانيا
كافكا
بابلو بيكاسو
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
قافلة للجيش الهندي في جبال الهيمالايا
عربي ودولي
الصين والهند تتوصلان إلى اتفاق حول المناطق الحدودية
اليوم 20:28
جانب من لقاء وزيري الخارجية السعودي والسوري (وكالات)
عربي ودولي
السعودية وسوريا تبحثان مستجدات الأوضاع في المنطقة
اليوم 20:06
جنود ينتشرون في شوارع نيامي عاصمة النيجر
عربي ودولي
بوتين يقدم رؤيته من أجل حل للوضع في النيجر
اليوم 19:57
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©