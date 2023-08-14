دارة الدكتور سلطان القاسمي تسلط الضوء على "جائزة راشد للتفوق العلمي"

سلطت دارة الدكتور سلطان القاسمي، ضمن مشروع "قصة جائزة" الضوء في شهر أغسطس على "جائزة راشد للتفوق العلمي" التي منحتها ندوة الثقافة والعلوم بدبي لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بمناسبة تفوقه العلمي وحصوله على درجة الدكتوراه في التاريخ في نوفمبر 1989.

وتسلم صاحب السمو حاكم الشارقة الجائزة من المغفور له الشيخ مكتوم بن راشد آل مكتوم "رحمه الله".

ويهدف مشروع "قصة جائزة" إلى تسليط الضوء بشكل شهري على إحدى القطع المميزة من مجموعة مقتنيات صاحب السمو حاكم الشارقة.

ويعد حصول صاحب السمو حاكم الشارقة على هذه الجائزة تكريماً واحتفاءً بالقيمة الفكرية والمعنوية، حيث يؤكد سموه أن العلم أساس التقدم والرقي والنهوض بالمجتمعات.