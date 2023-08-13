فيصل الحبيني: «المعنى» مستويات ملهمة للكتابة!

نوف الموسى (دبي)

المُلفت في سرديات الكاتب الكويتي فيصل الحبيني، عبر كتابه «كائنٌ يمرح في العدم»، رؤيته وهو يخدش أضلع «الوجود» المتوازية بروح عاشق، إلا أن خطة الحبيني المحكمة في محاولة إغوائنا بالحياة، ما هي إلا تجربة عميقة في الدفع بنا إلى محور الحد الوحيد بين العدم والوجود، وهو «الوعي». وفي حوار لـ«الاتحاد» أوضح الكاتب الحبيني، أنه لا يلتمس اختلافاً جوهرياً في مستويات الكتابة فهي كلها من أوجه حب الحياة الصريحة والملهمة. فالكتابة بروحٍ قاسية هي ذاتها الكتابة بروحٍ رومانسية، ولكن في أسلوبٍ أكثر دقة، وأكثر شجاعة، ولا يخشى أن يخسر شيئاً. ويظن الحبيني أن الوعي هو الخلاف بين الوجود والعدم، فكما يقول ابن عربي: إذا لم يكن ناظرٌ فما ثمَّ منظورٌ إليه. مضيفاً أن الفيزياء الكمية تتفق مع هذا القول إلى حدٍ ما، فمجرد ملاحظة الشيء تغيّر منه، وأن وعينا نحن جزء حقيقي فعلاً من التجربة. ويمكننا أن نقيس ذلك بعلاقتنا بالموجودات.

خلق المعنى

ويعتقد الكاتب الحبيني أن غريزة الإنسان للنجاة في عالمٍ ملغز تدفعه دائماً إلى خلق المعنى، وهذا ما أكسب هذا المفهوم دلالة هائلة على مر الزمن، إلى درجة أضحت معها القيمة -قيمة الحياة- مرادفة لوجود هذا المعنى. ويتفق الكاتب بأن ثمة إقصائية في نصه، وربما تحيزاً أحياناً للامعنى، ولكن لم يأت ذلك إلا من باب الموازنة مع فرط «التقديس» الذي اكتسبه مفهوم المعنى. و«يجب أن نتعامل مع هذا المفهوم كأداة اختيارية، لا ضرورية لكي توجد السعادة أو القيمة. فمفهوم هلامي وشخصي ونسبي كالمعنى يجب ألا يكون مطلقاً أبداً، وإلا سيخلق ذلك استهانة بمفهوم الحياة الهائل، الأكبر من أن يخضع لأمورٍ كهذه».

وجاءت التأملات المسالمة -مثل ساعات الفجر- في كتاب الحبيني «كائنٌ يمرح في العدم»، كما أشار إلى ذلك، كضرورة لجعل العمل نصاً مفتوحاً وشبيهاً بكيفية تدفّق الحياة نفسها. فثمة هدنات في صراع الوجود اليومي. وثمة محطات، ومقاعد يستريح عليها المُجهد. وإنكار وجود تلك الهدنات سيجعل من المستحيل الإجابة على سؤالٍ مثل: لمَ لا ينسلخ الإنسان من نفسه؟ وكان لابد أن توجد هذه التأملات بعد فصل «ملل» وقبل الغور في فصل «عدم»، كرشفة ماء بين فنجاني قهوة.

مرح في العدم

يرى الكاتب فيصل الحبيني، أن الألم تجربة عالمية، قائلاً حول ذلك: إن لحظات الألم كاشفة وفاضحة وتعري كلاً من العالم والإنسان. كيف سيصف المتألم العالم مثلاً؟ وما هي الصفات التي ستطفح على سطح تصرفاته؟ تجربة الألم، برأيي، تجربة نافذة وثاقبة في تكوين رأيٍ ما. قد يقول بعضهم إنه من الجدير أن نبني آراءنا في لحظات الاستقرار النفسي، وأقول إن الاستقرار النفسي مفهوم فضفاض، وقد يجمّل العالم والإنسان معاً بصفة غير واقعية، وبالتالي قد لا يكون الرأي المتكوّن صافياً، بل أنانياً ورفاهياً وساذجاً.

ويصف الحبيني الكائن المتحدّث في النص بالفعل وكأنه كان يمرح بالوجود، أما مفهوم «المرح في العدم» فوجد في النص من باب التذكّر والتحسّر لما كانه ذلك الكائن قبل وجوده. ولهذا فهو نص كئيب نوعاً ما، ولو كان بالفعل يمرح في العدم لكان نصاً سعيداً وهلامياً ولا يكاد يوجد. وما جاء من تهشيم الأشياء والمعاني خلال النص أتى من باب شوق الكائن لعودته إلى حالته ما قبل البدائية.

والكاتب الكويتي فيصل الحبيني، من جيل الكتّاب الشباب المهتمين بالبحث عن العمق الوجودي عبر نصوصهم السردية، وجاء إصداره الأول «كائنٌ يمرحُ في العدم»، ضمن منشورات «تكوين»، وقد أسهم بشكل فعلي في أن ينال كتابه الثاني «أبناء الأزمنة الأخيرة» اهتماماً أكبر، كون تجربته بدأت في الامتداد والتشكل.