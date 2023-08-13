الشنقرابي «ناس النهر» تحليق بالرسم

سعيد ياسين (القاهرة)

«كلما أجد نفسي سأفقد القدرة على التحليق في الفضاء، أرسم لوحة».. هكذا يلخص الفنان التشكيلي والشاعر وباحث التراث محمود الشنقرابي رحلته مع الإبداع بشكل عام، والرسم بشكل خاص، حيث يمكن أن يجلس على اللوحة لساعات طويلة ينفصل خلالها عن العالم الخارجي، وهو يرى أن الرسم وما شابهه فن جميل يبعد صاحبه عن الوساوس والطباع السلبية. ويشارك الشنقرابي في المعرض الجماعي «ناس النهر» المقام في القاهرة، بحوالي 18 لوحة.

الثقافة الشعبية

وقد استخدم الشنقرابي في لوحات المعرض مزيجاً من الخلط ما بين الثقافة الشعبية، حيث ركز على رسم الحي الشعبي الذي ولد فيه واسمه «الشنقراب» وينسب إليه وعمل على دمجه بالأسلوب الفرعوني والأفريقي.

وقال الشنقرابي إن حبه للفن ممتد إلى طفولته من خلال حكايات الجدات في أسوان في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، عن الفتيات اللاتي تخطفهن «جنيات» النهر، والفارس الضخم الذي يقف على الجبل الغربي للنيل في الليالي القمرية ليحاربهن، وهو ما ساهم في خلق استلهامات خيالية ترجمها في أعماله التي تحتوي غالبيتها على كثير من الفرسان والخيول والعرائس والجرار التي تملؤها الفتيات والنسوة من النيل.

ومن ناحية الألوان وجمالها، تأثر الفنان المصري أيضاً بخط عدد من المطبوعات الفنية، ما جعل ألوانه واضحة وصريحة من دون خلط أو تهجين، وقال إن أول مشاركة له في المعارض كانت عام 1988، ثم أقام بعده معرضاً جوالاً، وجمع في بدايته بين الأسلوب التجريدي التعبيري، والتجريدي الذي يحتوي على لمحة سريالية.

ولفت محمود الشنقرابي إلى أنه لا يجد أن ثمة فروقاً ما بين مشاركته في المعارض الجماعية أو الفردية، حيث شارك في أكثر من 170 معرضاً مشتركاً، و14 معرضاً خاصاً، ويرى أن الفن التشكيلي والشعر وجهان لعملة واحدة.

وعن رؤيته كباحث في التراث، يرى أن التراث متشعب وكلما تم النبش فيه نجد ما يبهرنا وما قد لا يتخيله أحد، وأن أول ما لفت نظره إلى التراث ثقافة فترة خمسينيات القرن الماضي التي عاصر جزءاً منها، ثم وجد بعد ذلك أنها تتلاشى وتضمحل، وهو ما دعاه لتسجيل أشياء كثيرة عنها في كتابه «مدونات محمود الشنقرابي»، حيث سجل شكل البيوت وطرق التهوية فيها، وألعاب الأطفال وأغانيهم التي كانت تختلف بين الفتيات والأولاد، وقد أثنى بعض النقاد والمؤرخين على ذلك الكتاب وطالبوا بضرورة ترجمته إلى لغات أخرى.

الموجة الجديدة

استفاد محمود الشنقرابي من السوشيال ميديا، وقال إن هذه الموجة التقنية الجديدة أضافت إلى الفن التشكيلي وفنون الكاريكاتير وغيرها الكثير من الإيجابيات، وعن نفسه أحدثت نقلة مهمة في تجربته الفنية، فقبل أن يكون له حساب على مواقع التواصل قبل عشر سنوات، لم يكن يعرفه إلا القريبون منه من فنانين ونقاد وأصدقاء، ولكن عرض أعماله من خلالها حقق له انتشاراً واسعاً أكثر بكثير مما حققه في سنواته الستين السابقة.

وشارك الشنقرابي أيضاً في المعرض الافتراضي الذي نظمته الأكاديمية العربية للفنون التشكيلية/ منتدى الفنون في أميركا، وفازت بعض لوحاته فيه، ولذا يؤكد أن الجوائز وشهادات التكريم تحمل الفنان مسؤولية كبيرة ومضاعفة، وخصوصاً أن أي فنان يسعى للوصول إلى القمة، على رغم صعوبة الحفاظ عليها، حيث يكون قد وصل إلى درجة من جودة أعماله، وترسخت نظرة النقاد لها، ولقي ثناء واستحسان الجمهور، وبالتالي يسعى بعد ذلك ألا تقل عن المستوى المأمول.