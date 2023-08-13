الإثنين 14 أغسطس 2023 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
ثقافة

اختتام ورشة الإخراج في كلباء

جانب من تكريم المشاركين في الورشة (من المصدر)
14 أغسطس 2023 01:04

الشارقة (الاتحاد)
 
اختتمت مساء أمس الأول في المركز الثقافي بمدينة كلباء، ورشة الإخراج التي نظمت في إطار النسخة العاشرة من «دورة عناصر العرض المسرحي» التي تقيمها دائرة الثقافة في الشارقة سنوياً لفائدة المتقدمين للمشاركة في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة.
وفي حضور أحمد بورحيمة، مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير المهرجان، جرت وقائع حفل ختام الورشة التي أشرف عليها المخرج الإماراتي حسن رجب، وشارك فيها (55) متدرباً.
تطبيقات عملية
وكانت الورشة شهدت مجموعة من المحاضرات النظرية حول تاريخ وأسس ومناهج الإخراج المسرحي، إضافة إلى تطبيقات عملية اختبر خلالها المشاركون إمكاناتهم في هندسة الخشبة، من خلال توظيف الأداء التمثيلي، والديكور، والإضاءة، والمؤثرات الصوتية.

أخبار ذات صلة
حاكم الشارقة يصدر مرسوماً بقانون بشأن تنظيم جامعة كلباء
برنامج صيانة مكثف للمحطات بالشارقة

وقال حسن رجب، بمناسبة اختتام الورشة، إن برنامجه التدريبي ركز على تعريف المشاركين بمبادئ فن الإخراج، منطلقاً من علاقة المخرج بعناصر العمل المسرحي المتعددة، مثل النص، وفريق التمثيل، والتقنيين، مروراً بطريقة عمله على أجهزة ومساحات منصة العرض، وصولاً إلى مواجهته الجمهور، مشيراً إلى أنه دعا جميع المشاركين إلى تعزيز معارفهم وخبراتهم المسرحية بالقراءة والاطلاع، والحرص على مشاهدة العروض، والتحلي بالثقة في النفس، والصبر، وتجنب استعجال الشهرة.
30 مخرجاً
وأثنى بورحيمة على جهود مشرف الورشة التي كانت انطلقت في الثالث من الشهر الجاري، وقدم للمتدربين شهادات المشاركة. ويبدأ اليوم أكثر من ثلاثين مخرجاً تحضيرات عروضهم بغية التقدم للمشاركة في مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة الذي تنطلق دورته العاشـرة في 22 سبتمبر المقبل.

المركز الثقافي
مدينة كلباء
الشارقة
دائرة الثقافة
آخر الأخبار
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
الاقتصادي
الخطوط الجوية السنغافورية تزيد عدد الرحلات عبر شبكة الوجهات
8 أغسطس 2023
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
الإمارات
الجامعة الأميركية في الشارقة: نحتفي بالمبتكرين ونعدهم للمستقبل
4 أغسطس 2023
تشافي: كنا نستحق الفوز والنقطة ليست كافية
الرياضي
تشافي: كنا نستحق الفوز والنقطة ليست كافية
اليوم 12:00
منتخب الجودو يترقب قرعة «الجائزة الكبرى»
الرياضي
منتخب الجودو يترقب قرعة «الجائزة الكبرى»
اليوم 12:00
جبل إتنا، البركان الأكثر نشاطًا في أوروبا، يضيء السماء ثوران بركاني
عربي ودولي
إيطاليا.. تعليق الرحلات بمطار بعد ثوران بركاني في جبل إتنا
اليوم 11:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2023©