لغة من حرير.. فن التطريز ثلاثي الأبعاد

فاطمة عطفة (ملبورن- أستراليا)

مجالات الفن لا تقتصر فقط على فنون التشكيل والنحت بل تتعداها إلى فنون أخرى بعضها ذو طابع حرفي لا يقل جمالية عن غيره من الفنون. «الاتحاد» زارت أحد المعاهد في ولاية «ملبورن» الأسترالية يختص في تدريس فنون عدة منها «التطريز ثلاثي الأبعاد» و«الرسم بالإبرة» موفراً ما تحتاجه هذه الفنون والحرف من أدوات كخيوط الـ«ديمسي» وقماش «القطن» و«الكانفاس».

و«التطريز ثلاثي الأبعاد» فن قديم وممتد عبر الزمن بقدم التاريخ، ودقيق جداً ولا يقدر على العمل فيه إلا من يملك هواية وموهبة كبيرة في هذا المجال، وهو متداول في كثير من دول العالم حيث أنجز العديد من الفنانين لوحات رائعة وذات رسائل جمالية رفيعة باستخدام هذا الفن طريقاً للإبداع والتعبير، وفي زيارة لمعهد الفنون في منطقة «ورندايت» التقينا أستاذة الفنون المعروفة «آنا ملاح». وقد أوضحت لنا كيف بدأت محبتها وشغفها بهذا الفن منذ الصغر، وشرحت الكثير من التفاصيل والفنيات المتبعة في هذا الأسلوب من التعبير الفني الذي تقوم بتدريسه للعديد من الدارسات الراغبات في تعلم هذا الفن الدقيق والجميل.

وقالت «آنا الملاح»: منذ الصغر كان عندي شغف لهذا الفن الذي درست كافة أساليب تنفيذه لعدة سنوات، وهو عمل يحتاج لدقة وصبر وتروٍّ، إضافة إلى أهمية اختيار الأشكال الفنية وطريقة رسمها على القماش، ومن ثم استخدام العديد من شبكات التطريز اليدوي بخيوط «الديمسي» على قماش القطن «الكانفاس» وبالألوان المناسبة. وأضافت أن هذا الفن يحتاج إلى قراءة واطلاع واسع لمعرفة آخر الاتجاهات الفنية والجمالية في هذا المجال، وخاصة أن شغل «الإبرة» تراث قديم يكتسي قيمة فنية كبيرة، ويحتاج إلى هواية ودراسة وتجديد للأفكار حتى يستمر هذا الفن وينتقل كتراث جمالي وحرفي عبر الأجيال.

وأكدت «آنا» أهمية انتقاء القماش والخيوط ذات الأصول الطبيعية كالقطن والحرير و«اللينو»، والأهم من ذلك كله أن هذا الشغل يحتاج إلى هواية وصبر وتذوق في توزيع ألوان الخيوط التي يشتغل بها، ويعد هذا الفن مهماً جداً في أستراليا والكثير من الدارسات من مختلف الأعمار يرغبن في تعلمه. وأشارت أيضاً إلى خاصية علاقة الصداقة التي تجمع الدارسات في المعهد أثناء تنفيذ هذه الأعمال الفنية الدقيقة، مما يعني نوعاً من التواشج الوجداني بين الجانب الفني والجانب الاجتماعي الإنساني.

وعلمت «الاتحاد» أن أعمال هذه الفنانة نشرت في بعض مجلات التطريز العالمية المشهورة مثل «انسبيراشنز» و«ستيتش»، وأنها دعيت مؤخراً إلى بريطانيا للمشاركة في ورشة تطريز لكي تعلم طرق هذا الفن وتعرض أعمالاً فنية جديدة. وعن ذلك قالت: بالتأكيد المشاركة في هذه الورشات توطد استدامة واستمرار هذا الفن القديم، وتمكن من توصيله بدقة إلى الأجيال القادمة، وتوفر هذه الورشات أيضاً فرصة للتواصل بين مختلف الأجيال من كافة البلدان للتعارف الثقافي وتبادل المعلومات وتوسيع التجارب والاطلاع على طرق التعبير الجمالي القديمة والحديثة.