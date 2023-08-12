صادق الفراجي رسالة اللوحة وحنين الاغتراب

محمد عبدالسميع (الشارقة)

حين تقرأ عبارة «وُلدَ، تعبَ، مات»، توقيعاً بلغتين للوحة فنيّة، تحسّ بقسوة الحياة أحياناً وسيرورتها على بني البشر، وأنّ نوعيّةً معيّنةً منهم ربما يكونون بحاجة إلى أن نقرأهم بعين إبداعيّة قد يكون الحزن هو الباعث فيها على احتواء الأسى وتخزينه في الفنّ والأدب وفنون الكتابة. وتظل النفس تواقة دائماً للاحتفاء بالزمن وقراءة أخاديده التي قد يحفرها في الوجوه، ولعل هذا ما فعله الفنان التشكيلي العراقي صادق كويش الفراجي المولود عام 1960، الذي تعرض أعماله في جاليري الأيام بالسركال أفينيو بدبي، في معرض يرتاده المثقفون والفنانون وجمهور عريض، للتعرّف على إحالات الوجوه وما يدوّنه هذا الفنان تحتها أو يسيّجها به من عبارات بخط يد غاية في البساطة وغاية في الدلالة أيضاً، لتكون لوحاته السوداء انعكاساً لأجواء الجنوب العراقي المتمثّلة في ما يحمله الأبناء للآباء والأجداد من حنين ومرارة وإكراهات الجغرافيا البعيدة التي ذهبوا يتنكّبونها في المنافي، حاملين معهم كلّ تلك الأشجان والذكريات.

حين تكبر الأمنيات

وفي لوحة مؤثّرة، يبدو الخطّ الفاحم بالألم والسّواد جزءاً أساسيّاً يشرح الحالة، ويكفي أن نقف قبالة لوحة ضمّت مجموعة من المهاجرين أو المرتحلين، ومثيلاتها من اللوحات المنتشرة في أرجاء المعرض، التي يتأمّلها زوّار تأخذهم الأشجان وهم ربما يرون أنفسهم وعائلاتهم في مطابقة للحالة، حيث تقول الكلمات: «يرتحلون إلى مدن أخرى طمعاً في حياة كريمة.. سيبنون بيوتاً فيها، ولكنّهم، ويا للحسرة، سيرون أحلامهم تتلاشى مع دخان المدن.. سيجوعون.. وسيحشرون على حافات تلك المدن، وسيظلّون في هوامش يوميّاتها يرددون نفس المواويل ويورثون لأحفادك نفس الأحلام بالرحيل...».

وفي لوحة أخرى، نقرأ كلمة «الشاكريّة»، وخطوطاً أعلاها، كما نقف متأمّلين لوحةً ثالثة حملت عبارة بخطّ بسيط ومضمون شفيف «بيت طين تكبر فيه الأمنيات».

وفي لوحة رابعة نحن مدعوون لمشاركة الفنان في خطّه البسيط إيّاه «تطارد بيتاً في خيالك...»، وهكذا تحملنا لوحة أخرى إلى عبارة بالسواد ذاته شكلاً ومضموناً وقد كُتب على ورق دفتر بسيط «ومنها شلل الروح والجسد».

وتقول جهينة سماوي من مؤسسي جاليري الأيام، إنّ الفنان صادق الفراجي فنان حسّاس ويروي سردية، وفق جماليّة الشكل، مستخدماً «الملتيميديا» والفيلم القصير و«الإنيميشن»، على الورق و«الكانفس»، ولديه راوي القصص كشخصيّة سوداء ومؤثّرة في تناوله للهجرة الخارجية والداخلية بالعراق، كما تدور القصص والحكايات حول أهله وجدّه ووالده، في إحدى مناطق بغداد، إذ يركّز على وعود وأمل وأحزان عميقة، فقد أقام معرضاً لجيل جدّه ومعرضاً لجيل والده يروي عبر الفيديو ذكريات حزينة، لدرجة أنّ من يسمع ذلك لابدّ أن يخالطه شعور ممزوج بالتعاطف.

أنا حفيدك

وتضيف سماوي أنّ الفنان صادق الفراجي أصبح مشهوراً وعالميّاً، بعد أن غادر العراق في الثمانينيات من القرن الماضي باتجاه الأردن ثمّ هولندا التي استقرّ وأكمل دراسته فيها، حيث عرضت له خمسة أعمال في العام الماضي وسط إقبال واسع، نظراً للشفافية التي يمتلكها في لوحاته.

ويبدو الأمل ماثلاً في أعمال الفراجي، كما تقول سماوي، من خلال الشجرة، التي هي النخلة، وقد ظلّت النخلة مسيطرة على وجدانه وفي أعماله لترمز إلى الأمل مهما كانت الظروف. ومن خطاب الفنان صادق الفراجي لجدّه لوحة من ضمن لوحات بمعرض أقامه في أمستردام، قال فيها بمجاورة صورة بسيطة معبّرة لكلام بخطّ اليد «وأنا حفيدك البعيد عن بيتك القصبيّ. وبعد سنين من الموت والعزلة يا جدّي، أسمع أنين روحك، وأسمع صوتك الذي هدّه التعب»، ففي اللوحة يكتنفه شيء من أمل بزرع يحصده الجدّ لأولاده في جو مفعم بالسعادة والحياة.

ومن جداريّات الفراجي أيضاً «غنٍّ كما يغنّي الجنوبيّون»، ويحمل هذا الإحساس غناء الجنوب العراقي ومعاناة الناس هناك وظروفهم الصعبة في مفردات حياتهم اليومية، وقد عبّر عنها فنان مثقف حسّاس مازجاً صورة صعبة للحنين مع ملامح الحياة اليومية وظروفها في الفضاء المكاني لعمله الفني.