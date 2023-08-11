«مكتبة أجيال المستقبل» تختتم برنامجها (يا زين صيفنا 19)

هويدا الحسن (العين)

احتفلت مكتبة أجيال المستقبل ومخيم الأجيال 22 بجمعية الشيخ محمد بن خالد آل نهيان لأجيال المستقبل باختتام فعاليات برنامجها الصيفي (يا زين صيفنا 19) للعام التاسع عشر على التوالي برعاية من الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسات الشيخ محمد بن خالد آل نهيان الثقافية التعليمية. وكانت مكتبة أجيال المستقبل قد بدأت موسمها الصيفي للعام 2023 في العاشر من شهر يوليو الماضي، وامتد الموسم على مدى خمسة أسابيع قدمت من خلالها مكتبة أجيال المستقبل عدداً مميزاً من البرامج والفعاليات مع استمرار لبرنامج الفلاحة والتشجير الذي أطلق في الصيف الماضي، فيما جاءت برامج هذا العام تحت شعار (أزرق أخضر دائم) احتفاء بعام الاستدامة بالتعاون مع هيئة أبوظبي للرقابة الغذائية في قالب تخصصي فريد لاقى تفاعلاً وإقبالاً كبيراً.



«أنا أقرأ قصتي»

وضم البرنامج الصيفي (يا زين صيفنا 19) ضمن فعالياته برنامج منتسوري للفنون، وإعادة التدوير للفئة العمرية الصغيرة، وهو البرنامج الذي ضم عدداً كبيراً من الأطفال استطاعوا من خلاله الحصول على تدريب عملي في اكتساب المهارات الحياتية وربط الحركة العقلية وصقل الخيال المحفز. إضافة إلى البرنامج الثقافي وبرنامج «أنا اقرأ قصتي بنفسي» لتطوير مهارات القراءة باللغة العربية.

من جانب آخر أتاحت مكتبة أجيال المستقبل في مبادرة جميلة الفرصة لعدد من الشباب من الجنسين الالتحاق بالبرنامج التطوعي المتخصص، والذي يؤهلهم للحصول على ساعات تطوعية وتدريبية تصقل من مهاراتهم وتشغل أوقاتهم بالمفيد.



قاعات تخصصية

الجدير بالذكر أن الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان قد حرصت على توجيه مؤسساتها للعودة للبرامج الحضورية بالمقر الجديد للمؤسسات، والذي راعت فيه تخصيص قاعات تخصصية لكل نوع من الأنشطة والبرامج في إضافة مميزة أثرت البرنامج بالعديد من الأنشطة الجديدة لأول مرة، حيث سمحت القاعة المخصصة للأنشطة الرياضية إضافة برنامج الزومبا والأيروبيكس واليوجا إلى الأنشطة التفاعلية للبرنامج الصيفي لهذا العام، وإطلاق برنامج (بيت الحكايات) الذي تخصص في خلق جو مميز للاستماع للحكايات بعد تصميمه بصورة مميزة وجاذبة للأطفال، وكانت القاعات التي تم تخصيصها للبرنامج التراثي من الإضافات التي لاقت أقبالاً كبيراً من الأعضاء، حيث تضمن برنامج (حرف الأولين) ورشاً متخصصة في صناعة الفخار والحبال.

واختتمت مكتبة أجيال المستقبل ومخيم الأجيال 22 فعاليتهما بحفل تم فيه توزيع شهادات المشاركة والهدايا لأعضاء البرنامج. وقد أعرب أولياء الأمور عن تقديرهم للدور الذي تقوم به الشيخة الدكتورة شما بنت محمد بن خالد آل نهيان في خلق أجواء آمنة ومفيدة لتوجيه طاقات الشباب والأطفال توجيهاً مفيداً خلال فترات الإجازات.