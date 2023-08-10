اختتام برنامج الدبلوم المهني في الكتابة الإبداعية

هزاع أبوالريش (أبوظبي)

اختتمت جمعية الإمارات للإبداع، مساء أمس، برنامج الدبلوم المهني في الكتابة الإبداعية، والذي قدمه مجموعة من كتاب وأدباء الإمارات، وبحضور عدد من المنتسبين من الشباب وطلبة الجامعات، والهدف من ذلك لاكتشاف المواهب وتنمية مهارات المشاركين وتطوير قدراتهم الإبداعية، وتمكين الكُتّاب الشباب في مجال الكتابة وإبراز مواهبهم الأدبية.

وتضمن الدبلوم عدداً من المحاور الرئيسة ومنها فن التأليف، ومبادئ وأساسيات الكتابة الإبداعية، وفن كتابة القصة القصيرة، وفن كتابة المقال، كما تضمن ورشاً تدريبية تم من خلالها تزويد المشاركين بالمعرفة النظرية والتطبيقية من خلال التمارين والمناقشة وتحليل النصوص الأدبية. وقدم البرنامج نخبة من المختصين من الكتاب والأدباء الإماراتيين وهم الدكتور محمد حمدان بن جرش، والدكتورة ناجية الخرجي، وفاطمة المزروعي.

وأكد الدكتور محمد بن جرش، المحاضر والمشرف العام على الدبلوم، أن البرنامج جاء تزامناً مع عام الاستدامة، حيث إن جمعية الإمارات حريصة على تعزيز الوعي بدور الإبداع في تحقيق الاستدامة الإبداعية. لافتاً، أن الدبلوم يعتبر بمثابة مختبر إبداعي لتمكين الشباب وغرس الثقة الإبداعية في نفوسهم، وتحليل نصوصهم بأسلوب منهجي وإيجابي ليتمكنوا من كيفية وضع أقدامهم على خريطة الطريق الأدبي، ويحلقوا في فضاء الإبداع، ويثروا الساحة الأدبية بإنتاجهم الإبداعي.

وتابع ابن جرش: أن الكتابة الإبداعية تهدف إلى مشاركة التجارب البشرية والمشاعر المتعلقة بها مثل الحب والفقد والغضب، حيث يظهر هذا النوع من الكتابة في الملاحم والروايات والقصائد والأغاني والقصص القصيرة. معرباً عن شكره وتقديره لجمعية الإمارات للإبداع ومجلس إدارتها على تعاونهم، وتبنيهم لهذا البرنامج الذي يساهم في إبراز قيمة الفكر والثقافة، وأن يكون الحراك الأدبي في أعلى مستوى من الطرح القيّم والبنَّاء الذي يصب في خدمة الوطن والمجتمع.