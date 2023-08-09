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«الإمارات لإدارة حقوق النسخ» عضو مراقب لدى منظمة «الويبو»

خلال اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في «الويبو» (من المصدر)
10 أغسطس 2023 01:07

الشارقة (الاتحاد)

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حققت جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ (ERRA)، إنجازاً جديداً مهماً على المستوى الدولي باعتمادها رسمياً عضواً مراقباً مؤقتاً لدى المنظمة العالمية للملكية الفكرية «الويبو»، وذلك خلال اجتماعات جمعيات الدول الأعضاء في «الويبو» التي عقدت في مقرها الرئيسي في جنيف السويسرية في الفترة من 6 إلى 14 يوليو من العام الجاري. وعبر هذا الاعتماد، انضمت الجمعية إلى قائمة المنظمات الوطنية غير الحكومية المصرَّح بدعوتها لحضور اجتماعات جمعيات واتحادات «الويبو» بصفة مراقب، وفقاً للمبادئ المعمول بها في المنظمة بهذا الخصوص.
وعبر الحصول على صفة مراقب مؤقت، ستتمكّن جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ من المشاركة في اجتماعات الهيئات الفرعية للويبو، بما في ذلك بعض اجتماعات لجنة الويبو. كما أنه يتيح أمامها الفرصة للمشاركة في الحوارات وعمليات التشاور التي تجري بشأن السياسات المتعلقة بالملكية الفكرية، فضلاً عن تقديم رؤاها حول أحدث الاتجاهات والتطورات المستقبلية في هذا المجال. وإضافة إلى ذلك، من شأن مشاركة الجمعية في هذه المنصة العالمية لأصحاب المصلحة وضع الاقتصاد الإبداعي لدولة الإمارات العربية المتحدة على الخريطة العالمية للملكية الفكرية، وتأكيد التزام الدولة بتعزيز حماية الملكية الفكرية.
وفي تعليقها حول هذا الإنجاز، قالت مجد الشحي، مديرة جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ: «يمثّل هذا الإنجاز خطوة بالغة الأهمية للجمعية، إذ إنه يعزّز حضورها على الساحة الدولية»، مضيفةً: «بوصفنا منظمة إماراتية غير ربحية، فإن منحنا صفة مراقب يسهم في تقوية التزامنا بترسيخ حماية الملكية الفكرية، وتعزيز مصالح المؤلفين والناشرين. وعلاوةً على ذلك، فإن كوننا جزءاً من منصة أصحاب المصلحة المتعددين، سيمنحنا الفرصة للتعبير عن وجهات نظرنا، والمساهمة في رسم ملامح مستقبل الملكية الفكرية».
ومن شأن إدراج جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ ضمن مجتمع أصحاب المصلحة من المنظمات والمجموعات الأخرى المعنية الإسهام في تعزيز نمو قطاع النشر في دولة الإمارات. وستعمل الجمعية على الاستفادة من هذه الفرصة لمواصلة جهودها في دعم المواهب الإبداعية لجميع أصحاب الحقوق، بينما تمضي في مسيرتها لرفد أهداف التنمية المستدامة، وصولاً إلى تعزيز مصالح المؤلفين والناشرين والصناعات الإبداعية في الإمارات وخارجها.

جمعية الإمارات لإدارة حقوق النسخ
الويبو
الإمارات
المنظمة العالمية للملكية الفكرية
مجد الشحي
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