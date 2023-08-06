جواهر البلوشي: أسعى نحو البصمة الإبداعية

محمد عبدالسميع (الشارقة)

الشغف بالفنّ موضوع مهم يجب على الأهل والمحيطين بالمبدع الاهتمام به، نحو صناعة فنّان يكون له حضوره في المستقبل القريب، هذا ما تراه الفنانة التشكيليّة الإماراتيّة الشّابة جواهر البلوشي، الطالبة في المرحلة الثانويّة، والتي عشقت الفنّ منذ طفولتها، فسارت معه وتواصلت لأجله مع المعنيين، لتقول اليوم عن أعمالها إنّها طريقتها للتواصل مع الآخرين.

لكنّ الخلطة الفنيّة التي تسعى إليها البلوشي وتتوخّاها في أعمالها، هي ما يكسر المعتاد أو الروتيني والنمطي، باتجاه الإبداع وخوض التجارب الجديدة، وهو ما يجعلها متحفّزة أكثر لعرض لوحاتها الفنيّة، كرسّامة، في المتاحف الوطنيّة بالدولة، طموحاً نحو أن تكون ضمن الشباب الموهوبين، فتتعزز ثقتها في الرسم الذي يحتاج خبرات ومواصلة واهتماماً وتبادلاً ثقافيّاً وفنيّاً مع أصحاب التجربة والمتمرسين.

تستعيد الطالبة البلوشي، سنوات الطفولة والمدرسة، بين الرغبة في تحويل كلّ ما تراه إلى شيء جمالي على شكل رسومات، والتحدي أمام الأهل والمدرسة وزميلات الدراسة، فكان أن انتبهت العائلة إلى ما لدى ابنتهم من شغف وإصرار، ففتحت الطريق لها بالفرح والتشجيع والإعجاب.

البلوشي التي تحتفظ برسومات لها من الذكرى الشيء الكثير، تستذكر أول رسمة قالت إنّها احترافيّة وحملت موضوع اليوم الوطني للإمارات.

لكنّ الموهبة شيء، والتعلّم والمواظبة على الدروس شيء آخر، ذلك أنّ الثقة بالنفس تتعزز حين نتعلّم وفق أسس ومدارس فنيّة عن طريق أصحاب التجربة والخبرة، ومن هذا تنطلق البلوشي نحو المزيد من معرفة التقنيات والتفريق بين اللوحات الكبيرة والصغيرة والألوان، ومع ذلك فإنّ الموهوب لا بد وأن يظهر للآخرين أو تبرز مواهبه سريعاً بينهم، خاصةً العائلة والمعلمين.

شاركت البلوشي في مبادرة «أضواء شبابيّة» بمعرض إكسبو 2020، ومنصّة «رفراف» التابعة للمكتب الإعلامي والثقافي لإمارة الشارقة، ومبادرة «مختبر الشباب» في دورتيه الأولى والثانية، وهي مبادرة تابعة للمؤسسة الاتحاديّة للشباب. كما استوحت البلوشي أعمالها من الفن المعماري الإماراتي والمتصف بعراقته وأصالته. حصلت البلوشي التي تطمح مستقبلاً إلى ترك بصمة إبداعية خاصة في عالم الفنّ في الفنّ التجريدي، على جائزة «تحدي القراءة العربي»، وجائزة الهلال الأحمر الطلابي، وجائزة الشيخة لطيفة لإبداعات الطفولة.