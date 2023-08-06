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ثقافة

في المجمع الثقافي مغامرات على جدار الذكريات

في المجمع الثقافي مغامرات على جدار الذكريات
7 أغسطس 2023 01:35

(أبوظبي، الاتحاد)

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رحلة إلى الماضي يعود خلالها المجمع الثقافي في أبوظبي برواده قرناً كاملاً إلى الوراء، ليستمتعوا بساعات في عالم ساحر من ذكريات الكرتون، ويعيدوا، في فعالية صيفية فريدة، استكشاف جماليات شخصيات كرتونية مبهجة من عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، أُعيد  فنانون موهوبون تصورها وفق رؤية حداثية معاصرة، كما يمكن للزوار ممارسة ألعاب مثيرة مثل لعبة التوازن، التأرجح، وXOX، أو خوض مغامرة شائقة مع جدار الأمنيات، والبحث عن الحكمة من خلال عجلة العراف الغامضة، بالإضافة إلى الانضمام إلى حركة كرة الحبل المفعمة بالحيوية.

أبوظبي
المجمع الثقافي
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